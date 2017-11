Juez: "tuve años de mucha intensidad, con casos como cuando quisieron suspender el partido de Atlético"

El ahora ex embajador argentino en Ecuador, Luis Juez, desplazado del cargo anoche por pedido de las autoridades de ese país debido a unas polémicas declaraciones que emitió hace unos días, se acordó del día en el que intervino para que no se suspendiera el encuentro que Atlético jugó ante El Nacional, por Copa Libertadores.

"He tenido dos años de mucha intensidad, con casos por ejemplo cuando quisieron suspender el partido de Atlético Tucumán, o por el tema de las chicas mendocinas asesinadas en Montañita tuve una discusión con el fiscal general terrible", explicó durante una extensa entrevista que concedió esta mañana al noticiero de Canal 12 de Córdoba.

Juez hizo referencia a lo ocurrido el 7 de febrero, cuando la delegación tucumana llegó tarde a Quito para disputar el encuentro ante "El Militar". En aquella oportunidad, el por entonces embajador argentino tuvo un rol fundamental para que el club ecuatoriano espere a los dirigidos por Pablo Lavallén para jugar la revancha de la fase 2 del torneo continental.

Atlético terminó ganando el duelo con un gol agónico de Fernando Zampedri y Juez fue reconocido por los hinchas del "Decano". Durante los días siguientes, muchos tucumanos fueron a visitar al funcionario argentino en la embajada de Ecuador.

Desplazamiento





El 22 de octubre pasado, con motivo de las elecciones legislativas de medio término en Argentina, Juez hizo declaraciones que fueron duramente cuestionadas por las autoridades ecuatorianas.

"Llegué hace media hora de fiscalizar (los comicios). Me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa porque no quería estar con la ropa de esta mañana porque van a decir 'este mugriento se ve que se agarró los hábitos ecuatorianos'", expresó.

Para el Gobierno ecuatoriano, las declaraciones fueron "ofensivas y segregacionistas", y causaron "profundo malestar y decepción por provenir del más alto representante diplomático de un país amigo, como es Argentina", señaló una nota de la Cancillería.

Sobre la situación que derivó en su salida como embajador en Ecuador, Juez comentó que no habló con el presidente Mauricio Macri, pero sí con el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, de quien dijo que "se portó muy bien, tuvo una política de contención y me comunicó que el Presidente había dado la orden de que me cuide, de que no me expongan más".

Sobre su futuro en el Gabinete Nacional, el estaría en el Ministerio de Defensa, aunque no se precisó cuál sería su función y comentó: "algo así me dijeron, pero hablaré con el ministro (Oscar Aguad). Yo soy parte de un equipo y el jefe es Macri. Él dice en qué lugar de la cancha juega cada uno". (Télam)