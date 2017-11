La mujer de De Vido: "Cristina tuvo un gesto inhumano con nuestra familia"

El audio de la entrevista

BUENOS AIRES.- Alessandra Minnicelli, la esposa del ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, cargó contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner al afirmar que sin duda su marido fue abandonado políticamente. "Ha tenido un gesto bastante inhumano con nuestra familia", dijo respecto a los dichos de la ex mandataria, quien dijo que no ponía las manos en el fuego por su ex ministro.

En diálogo con "Radio La Red", Minnicelli afirmó que conoce a Cristina "de toda la vida" y que le tiene mucho respeto intelectual. Sin embargo, afirmó que en este momento se siente "defraudada en la confianza" que había depositado en ella, consignó Télam.

Minnicelli, ex síndica general adjunta de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), profundizó sus cuestionamientos hacia Cristina: "cuando le preguntan al conductor de un espacio político qué piensa de Julio De Vido, y en vez de decir 'lo están persiguiendo mediáticamente como a mí', dice 'no pongo las manos en el fuego por nadie', ¿Qué hace todo el resto? Se repliega por temor a que los señalen. Quiero entender eso".

Hace casi un mes, en una entrevista radial previa a las elecciones, a la ex presidenta le consultaron si pondría las manos en el fuego por De Vido, y respondió: "no pongo las manos en el fuego por nadie".

A esa afirmación, agregó, no obstante, que sólo pondría las manos en el fuego por sus "hijos y por mí, por nadie más".

La Cámara Federal de Casación Penal, en tanto, rechazó la reducción de un embargo impuesto al ex ministro de Planificación kirchnerista y diputado desaforado que está preso por dos causas de corrupción.

La Sala III de Casación, integrada por los jueces Eduardo Riggi, Carlos Mahiques y Gustavo Hornos, no hizo lugar a un planteo de De Vido por el que solicitaba la limitación a la mitad del embargo respecto del monto de un plazo fijo cuya titularidad compartía con su cónyuge.

Esta causa se inició con motivo de la extracción de testimonios dispuesta por el Tribunal Oral Federal 2, en la sentencia recaída el 29 de diciembre de 2015 por la tragedia ocurrida en la estación de trenes de Once el 22 de febrero de 2012.

El ex ministro de Planificación está acusado por los delitos de descarrilamiento de un tren agravado y por defraudación a la administración pública. Actualmente, se está llevando adelante el juicio oral y público ante el Tribunal Oral Federal 4.