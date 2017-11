Maradona contra Macri: "viene de una familia de ladrones"

Diego Armando Maradona criticó nuevamente al presidente Mauricio Macri, a quien acusó de venir "de una familia de ladrones" y lamentó que los argentinos lo sigan votando para que "siga hundiendo" el país.

"No es el Mauricio Macri que nos está robando, viene de familia de ladrones, aunque suene fuerte", dijo "El Diez" en declaraciones a la cadena venezolana Telesur. "Macri no conoce el barro. Fue a La Boca y dijo 'fango'. No fango, no, barro, hijo de mamá", soltó durante la entrevista.

Maradona pidió a sus fans que no lo sigan llamando "Diegote"



"Lo que no puedo entender de los argentinos es que lo sigan votando y nos siga hundiendo", añadió el ex futbolista y señaló que el padre del mandatario, Franco Macri, "debía millones de dólares", pero que está deuda se saldó de manera poco clara.

"Yo soy un soldado de Maduro. Y esto no es una frase. Es la verdad. Porque si no nos defendemos entre nosotros, no nos defiende nadie"



Por último, defendió otra vez al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro: "creo que es el artífice de muchas cosas. El no debería sentirse solo, somos muchos los que estamos con él. Quería venir a darle un abrazo a Nicolás".