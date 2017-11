Cristina se retiró de Comodoro Py tras presentar un escrito ante el juez Ercolini

BUENOS AIRES.- La ex presidenta y senadora electa, Cristina Fernández de Kirchner, llegó esta mañana a los Tribunales de Comodoro Py para ser indagada por el juez federal Julián Ercolini por supuesto lavado de activos en la causa Hotesur.



A pesar de que la ex mandataria pidió a través de las redes sociales que la militancia no la acompañe, en los tribunales federal de Comodoro Py hubo un fuerte operativo de seguridad que dejará blindado el cuarto piso, donde se desarrolló la indagatoria.

La ex presidenta le dijo hoy al juez que las acusaciones en su contra son parte de un "inmenso disparate jurídico del cual no pienso formar parte", en unas breves declaraciones que hizo ante el magistrado antes de entregar un escrito en el marco de su indagatoria por la causa Hotesur, según el acta de la declaración a la que accedió la agencia Télam.



Saben, en el Gobierno y en el Senado, que conmigo no hay amenazas ni extorsiones que me hagan callar.



Por eso, porque no debemos entrar en su juego, les pido por favor a todos y a todas que mañana nadie vaya a Comodoro Py. Voy a ir sola. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 8 de noviembre de 2017

El "toco y me voy" de Cristina Kirchner en la Justicia: llegó a las 8.49 a Comodoro Py y a las 9.15 ya estaba afuera. 26 minutos de reloj en Tribunales pic.twitter.com/0LQHKc1lJe — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 9 de noviembre de 2017

La ex presidenta está acusada de lavar dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública, como el empresario detenido, a través de la simulación de alquileres de habitaciones de hotel por parte de la firma Hotesur.La empresa que dio nombre a la causa es dueña del hotel Alto Calafate (Santa Cruz) que, según el expediente judicial, fue alquilado primero a Valle Mitre, Lázaro Báez y luego a, socio deen una inmobiliaria.En la causa también están imputados los hijos de la ex mandataria, Máximo yr, cuyas declaraciones indagatorias están previstas para la semana que viene.Para el juez, los acusados "habrían montado un circuito económico basado en la actividad hotelera que les habría permitido canalizar regularmente los fondos desde las empresas contratistas de la obra pública", lo que habría generado una "ganancia ilícita".De acuerdo a la investigación, desde 2009 al 2013, las empresas de Báez pagaron más de 27 millones de pesos por alquileres en Alto Calafate.