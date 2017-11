Uno por uno: todos los asaltantes que fueron abatidos en 2017

Catorce presuntos asaltantes fueron ultimados a balazos en lo que va del año. Se trata de una inquietante cifra que se desprende de la estadística de 113 homicidios en la provincia en 2017.



Los datos arrojan que hombres de diferentes fuerzas de seguridad acabaron con la vida de siete sospechosos, mientras que idéntica cantidad de muertes fueron provocadas por civiles. En todos los casos de homicidios a supuestos asaltantes, las víctimas fueron abatidas a balazos.

Sólo un acusado de homicidio permanece detenido con prisión preventiva por haber asesinado a un joven en un caso que generó conmoción en Concepción.



“Muchos festejan porque una persona acaba con la vida de un asaltante, pero lo hacen porque no tienen idea el calvario que viven después”, opinó el abogado Álvaro Zelarayán, defensor de un comerciante que mató a un hombre que le habría robado mercadería de su corralón.



Los abogados sostienen que hay una crisis y que si no se la trata cuando antes, la situación se agravará con el correr del tiempo.



Todos los casos

13 de febrero.- Claudio Navarro (20 años) es ultimado de un disparo en el pecho. Los investigadores, en base a la declaración de dos menores que estaban con él, contaron que habrían intentado robar y les dispararon, pero hasta el momento no identificaron al tirador.



31 de marzo.- Un policía persigue al supuesto autor del robo de la moto que había sufrido su hermana. El sospechoso, identificado como Lucas Frías (20), se cae y es arrollado por el agente. Muere cuando es trasladado a un hospital para ser atendido.



27 de abril.- Un gendarme es sorprendido por Bryan Nicolás Jerez, que con un arma de juguete intenta quitarle el celular. El uniformado se identifica, le da la orden de alto y dispara hiriéndolo mortalmente.



18 de mayo.- Alejandro “Chuky” Almada fue asesinado de un tiro en la espalda en el parque 9 de Julio. Al parecer, habría querido robar a un tal “Harry Potter”, que lo persiguió hasta ultimarlo.



28 de mayo. - Dos jóvenes ingresan a una despensa de Villa 9 de Julio para, supuestamente, asaltarla. El propietario se identifica como policía federal y se origina un tiroteo. Cae mortalmente herido Sergio Alejandro Rodríguez y es herido su cómplice, que estaba esperando ser enjuiciado por un homicidio en ocasión de robo.



9 de junio.- El propietario de un corralón llegó a su casa de una reunión por la noche y descubrió que alguien había ingresado al local a robar. Persiguió a los intrusos y cuando quiso recuperar sus cosas, los supuestos ladrones dispararon contra él. El comerciante respondió el fuego e hirió mortalmente a Roque Edmundo Santos. Estuvo detenido varias semanas hasta la Justicia ordenó su libertad.



10 de junio.- Eduardo Enrique Faur fue atacado a balazos por personas a las que habría robado en Concepción. La Justicia ordenó la detención de los tres hombres después de que el supuesto ladrón muriera tres días después.



2 de julio.- Un uniformado observó que una pareja estaba siendo asaltada. Le dio la voz de alto y respondió. Hirió mortalmente al Daniel Alberto Albarracín. Aunque fue procesado por esta causa, nunca perdió la libertad.



2 de julio.- Un joven habría intentado asaltar a un grupo de rondines en la zona del barrio El Sifón. Un conocido de ellos le disparó. Lucas Martín Moreno murió en el lugar.



29 de septiembre.- Los amigos de Néstor Nadal lo arrojaron en la puerta de su casa del barrio Crucero Belgrano. Sus familiares nunca dijeron qué le había ocurrido, pero la hipótesis más fuerte es que fue herido mortalmente por una persona a la que quisieron robar.



9 de octubre.- Bernardo Concha fue ultimado de un balazo en el pecho cuando intentó quitarle la motocicleta en el que se trasladaba un policía que salía de trabajar. El uniformado no fue aprehendido por el hecho.



9 de octubre.- Un justiciero desconocido hasta el momento acabó con la vida de Alejandro Javier Valdez que habría estado cometiendo ilícitos con un cómplice. En esta causa no hubo detenidos.



30 de octubre.- Un policía federal acabó con la vida de Alejo Oscar Olea, un supuesto asaltante que habría atacado a una mujer en Los Pocitos. El uniformado recuperó la libertad por orden de la Justicia.



6 de noviembre.- Jorge Fernando Herrera, que supuestamente había asaltado a un joven, muere después de haberse enfrentado con la Policía.