Territorio para explorar

Que el Turismo Nacional no haya posado las cuatro ruedas de sus autos durante 13 años en el autódromo de Buenos Aires será un dato anecdótico. Eso sí, difícil de entender si se tienen en cuenta las palabras de Maximiliano Bestani. “Es hermoso para correr”, calificó el piloto del Renault Clio sobre el escenario de la penúltima fecha del torneo. “Maxi” completó ayer un día de pruebas en el “Oscar y Alfredo Gálvez”, lo que significó su primer contacto con el trazado que supo albergar la F-1.

Pablo Ortega y Lucas Mohamed serán los otros tucumanos que también estarán en la Clase 2 (esta vez se ausentarán Juan y Bernardo Ortega). Como Bestani, Ortega realizó ensayos, pero no pudo aprovecharlos, ya que rompió la caja de velocidades. “Fue muy poco. Di 10 vueltas sin ningún resultado”, detalló “Pabloso”. En consecuencia, hoy será clave tener continuidad en la pista porque, además de competir por primera vez en el trazado, Ortega tiene que evaluar con resultados si la decisión que tomó semanas atrás fue adecuada. “Pabloso” decidió darle un golpe de escena a su temporada: a falta de dos fechas para el final cambió de auto y equipo.

La decisión estuvo basada exclusivamente en considerar que el Fiat Palio que conducía no poseía la competitividad necesaria para pelear el título (está cuarto). “No es lo mejor cambiar tan encima del final del año, pero quiero mantener mi chance de pelear el campeonato”, explicó el subcampeón que seguirá probando hoy el Renault Clio.

Con metas muy distintas emprendió viaje Mohamed, que partió ayer. El yerbabuenense no mira la tabla en la recta final del campeonato: marcha 18° y su meta es desarrollar al máximo las potencialidades del VW Gol Trend. Aunque compitió en el “Oscar y Alfredo Gálvez”, el recuerdo de Mohamed es muy liviano. “Corrí en el circuito nueve. Yo era muy nuevito. Creo que fue en 2001, mi segundo año en la categoría, y después paré mucho tiempo”, recordó. El campo de análisis está, no es el más conocido para el piloto, pero tratará de sacarle el mayor provecho. “El auto está con buen potencial; configurado para conocer un circuito y poder ir puliendo la puesta a punto”, confió.

Con las percepciones de Ortega, pocas, y las de Mohamed, confusas, las que pudo tener Bestani en los 30 giros que dio se convierten en importantes. “Quedé a nueve décimas de Ariel Michieletto, el más rápido con 1’28”9/1000. Es mucho, pero lo puedo mejorar”, calculó “Maxi”. ¿Qué radiografía le pudo sacar al circuito? “Me gusta. Es muy técnico y entretenido. Tiene partes muy rápidas”, describió Bestani.

La sensación del corredor es que hay mucho para hacer tras el primer ensayo. “Le pongo seis puntos a la prueba. Se me complicó un poco al principio. Después encontré ritmo. Hicimos un cambio al final de la tanda que no le gustó al auto. Además el motor de prueba no me dejó conforme. Hay buenas esperanzas para el fin de semana porque hay mucho que se puede hacer”, dijo “Maxi”.

Agenda

Las actividades comienzan mañana a las 11.30 con dos entrenamientos. A las 16.30 será la clasificación. El sábado se correrá la segunda clasificación y las tres series. La final está prevista para las 12.30 del domingo.