Zielinski: ni cartero ni curioso

En medio de un silencio que envuelve cada sector de las adyacencias del “José Fierro”, en su centro, su corazón, los jugadores, aceleran y pisan el freno. Lo hacen constantemente hasta que el silbato de Ricardo Zielinski entra en modo descanso. El “Ruso” ve lo que quiere ver en la cancha. Está a gusto, pero sabiendo que hasta mañana varios puestos pueden cambiar de nombres, por cuestiones ajenas al fútbol, le contará al rato a LG Deportiva.

“Hay varios jugadores que llegan al límite (en lo físico); en el hotel veremos quiénes juegan”, le dice el técnico a LG Deportiva en las afuera del playón de un estadio ayer vacío, porque la práctica fue a puertas cerradas, pero inundado de deseos de sus hinchas: que Atlético derrote mañana a Rosario Central en Formosa y se haga de uno de los boletos a la final de la Copa Argentina.

“Sería muy lindo”, reconoce el “Ruso”; el “Ruso” que no habla ruso pero sí bien el español. El “Ruso” que no gusta de enviar mensajes a la gente, al hincha, porque en ese caso siente que hablaría, ahora sí, en ruso. “No, no doy mensajes; no doy mensajes. Le han dado muchos mensajes a la gente, así que yo trato de no hacerlo. Que se los dé otra persona. No soy de hacerlo”, se excusa medio entre risas y con el ceño algo fruncido. Zielinski quiere hablar en la cancha. No fuera de ella. Predica fútbol.

Y el de mañana no es un partido más, es “el” partido, pese a que todo se resume a 90 minutos y quizás a una serie infartante de penales. Atlético llega entero y no repartido en pedazos como se lo ve a Central, golpeado por tanto mal resultado en la Superliga. Lleva 13 sin ganar. “No me preocupo por el otro lado”, afirma el técnico “decano”, pero reconoce que de su lado “estamos bien, tranquilos, estamos en condiciones de hacer un buen partido”.

Si el punto de comparación fuera la actualidad de cada uno, Atlético empieza ganando desde el vestuario. Zielinski no lo cree así. “Se tiene que mejorar todavía, así que tenemos que hacer un gran partido contra un Central que va a poner a todos sus titulares, que son jugadores de jerarquía. Repito, habrá que hacer un gran partido”.

Se habla de jugar sin apremios, de disfrutar el momento. Es una semifinal, una instancia inolvidable ya para Atlético, porque hizo historia con haber llegado hasta acá. Pero hablar de disfrutar por lo hecho hasta ahora, suena hasta utópico. “El fútbol argentino es difícil. Está todo muy parejo... Pero bueno, sí deberíamos intentar disfrutarlo un poquito. A veces se puede, a veces no; a veces se complica”, reconoce el “Ruso”, que entiende que el camino de la victoria es a través del buen fútbol. Pero si no se puede así, habrá que recurrir a otras formas. “Hay que trabajarlo al partido; correrlo, pensarlo. No siempre se puede jugar bien, a veces el rival te obliga a jugarlo de otra manera y hay que estar preparado”.

3 copas sudamericanas dirigió Zielinski, con Belgrano (2) y Atlético. Va por su primera Libertadores.