Los votos de tres ediles, claves para definir al nuevo presidente del Concejo

El Concejo cobijará mañana la próxima contienda política del año electoral: el PJ buscará liderar a la oposición para arrebatarle la presidencia del cuerpo vecinal a los ediles que responden al intendente, Germán Alfaro (Cambiemos).

Tras dos años en la mesa directiva, no está segura la reelección del presidente, Javier Aybar, ni de los vicepresidentes primero y segundo, Raúl Pellegrini y Roberto Ávila (todos aliados al municipio). Los ediles volverán a encontrarse en el recinto mañana, desde las 12, en una sesión extraordinaria para la renovación de autoridades.

Si bien el Concejo estuvo cerrado ayer por el Día del Empleado Municipal, las consultas entre las bancas no se tomaron un receso. Aunque los integrantes de Tucumán Crece-PJ informan que todavía no hay decisiones tomadas, por lo bajo -indicaron- propondrían para la presidencia al ex interventor de la Caja Popular de Ahorros Armando “Cacho” Cortalezzi: un dirigente de peso territorial, con pasado como concejal y como legislador, y que contaría con el visto bueno del gobernador, Juan Manzur. Enfrente, los alfaristas propondrían nuevamente para la presidencia a Aybar, aunque la fórmula completa no fue definida. Trascendió que algunos funcionarios de la Municipalidad habrían impulsado el corrillo de que, si triunfaba la oposición, reducirían el incremento al presupuesto del Concejo votado por los ediles el lunes.

La conformación de bloques entre las 18 bancas otorgó la mayoría a la oposición desde febrero, cuando un concejal del Acuerdo para el Bicentenario (ApB)-Cambiemos abandonó el interbloque alfarista: José María Franco firmó su pase a la oposición, con su bloque unipersonal Restauración Peronista. El recinto se completa con el espacio alfarista (cuenta con ocho bancas), Tucumán Crece-PJ (ocho ediles) y Fuerza Republicana (dos concejales).

La disputa entre las bancadas mayoritarias, afines a la Intendencia y a Casa de Gobierno, se resolverá con los votos de tres concejales: Ricardo Bussi, Eduardo Verón Guerra (Fuerza Republicana), y Franco (Restauración Peronista).

“En la bancada lo único que tenemos definido es no apoyar a Aybar: ha demostrado ser un pésimo administrador. Se gastó el presupuesto de todo el año en el mes de agosto. El aumento otorgado en la última sesión, con la suba del 54%, no fue para que los ediles nos aumentemos la dieta, es para poder pagar el aguinaldo. Todo por la administración de Aybar, hombre de Alfaro”, explicó Bussi. Y agregó: “todo lo demás está por verse, veremos a quién propone Cambiemos y a quién el peronismo, porque no tenemos ninguna decisión tomada”.

Franco, que desde marzo acompañó en varias ocasiones a los concejales de Tucumán Crece-PJ en votaciones y en actividades electorales, no quiso adelantar su postura. “Lo que sí puedo garantizar es que la oposición estará unida, la oposición al Departamento Ejecutivo Municipal será la que se imponga, la que sentará al presidente y a los dos vicepresidentes del cuerpo”, concedió el peronista.