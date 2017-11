Talleres: un “León” de dos manadas

Terminó el partido. Talleres de Tafí Viejo sumó otra victoria en su primera experiencia en la Liga Argentina (ex Torneo Nacional de Ascenso). Los jugadores celebran con un abrazo en el centro de la cancha. Luego se dispersan, y casi todos se dirigen al vestuario.

Gastón García no. Él se apura hacia una tribuna. De allí bajan tres nenas y un nene, que ingresan al parqué con los brazos extendidos. Gastón los abraza, acaricia sus blondos pelos y les habla con ternura. Son sus “cachorros”.

El base lideró la tabla de asistencias -cinco- en el partido en el cual el “León” venció a los santiagueños de Independiente, 83 a 74 (parciales de 22-22, 21-22, 14-14 y 26-16). Además, convirtió nueve puntos y descolgó seis rebotes. El goleador de Talleres, y del juego, fue Jerónimo Solórzano (22). George Valentine bajó 12 rebotes.

Talleres suma 11 puntos -cuatro victorias, tres caídas-, y va segundo en la división Norte. Lideran los chaqueños de Villa Mitre, también con 11 unidades, aunque con un partido menos. Es el único equipo que venció al “León” las dos veces que lo enfrentó: 67-61, en Resistencia; 91-89, en Asociación Mitre, donde el equipo taficeño fue local.

En ninguna de sus caídas Talleres fue superado cómodamente. Por el contrario, se hizo respetar. “El club, y muchos integrantes del plantel nunca habían jugado en esta categoría. Así, un objetivo que nos pusimos fue ese: que todo equipo sepa que no resultará fácil ganarnos, que seremos un dolor de cabeza”, dijo el base, nacido el 15 de agosto de 1984.

Oriundo de Bragado (Buenos Aires), se inició profesionalmente en 2002, en Argentinos (Junín). Entre muchos otros equipos, de varias ciudades del país, jugó para Asociación Mitre. En ese tiempo conoció a Romina, que lo hizo papá de Micaela (7), de Lautaro (5), de Felicitas (3) y de Josefina (un año y medio), esos “cachorros” que se cuelan al parqué tras cada juego.

Si bien son los más importantes, no son estos sus únicos afectos en Tucumán. “Talleres es una gran familia. Siempre le dije a Rubén (Solórzano, el presidente) y a los chicos; aquí me siento como un hermano. Integré grandes equipos y logré cosas importantes, pero en ninguno me recibieron como en Talleres. Es característico del club, y me hace sentir muy bien”, dijo.

Acaso a esa química entre los “Leones” se deba el muy buen desempeño de Talleres en el ex TNA. “Somos un grupo muy unido, que se conoce, que sabe lo que quiere y a qué juega. Insisto, no será sencillo ganarnos; y menos de local”, avisó Gastón.

Por el Final Four

Hoy Talleres debuta en el Final Four que dirime el título del Apertura de la ATBB. Desde las 22 jugará con Independiente, en Asociación Mitre (avenida Belgrano 1.547). El “Rojo” ya venció a Belgrano y cayó ante el “Verde”.