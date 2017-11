Valentina López Salas descubrió el jazz con su voz y ya no quiere dejarlo

A los cinco años Valentina López Salas (16 años) se metió en el taller de canto de su madre y no salió más. Quería cantar como Whitney Houston, Celine Dion, Mariah Carey o Adele. Hasta que se topó con Ella Fitzgerald y empezó a aprender de esa gran maestra.

Valentina estudia piano hace cinco años, hizo un seminario intensivo de comedia musical en la escuela de Julio Bocca, quiere estudiar guitarra y hasta ukelele, todo lo que sirva para acompañar su voz privilegiada.

Hace dos años la convocaron para que cantara en una fiesta de casamiento, en Villa Nougués. No sabía muy bien qué repertorio abordar y eligió bien: cantó varios standards. Cautivó a los invitados, que no podían creer que a los 15 cantara con la madurez y la técnica de una cantante profesional. Desde entonces se han multiplicado los eventos. El sábado será parte de la grilla del III Festival Internacional de Jazz Independiente, cuyos conciertos comenzarán mañana y se extenderán hasta el domingo en Monteros, en capital y en Tafí Viejo.

“Es la primera vez que voy a cantar en el teatro San Martín -es un honor- con una banda de jazz, de genios como Silvio Mercado en batería, Carlos Brovia en saxo, en contrabajo Matías Agüero y en el piano Luis Adad. Agradezco a los organizadores del festival por darme la oportunidad de participar”, dice, y adelanta qué standards ofrecerá: “All of me” (su favorita), “Fly me to the moon”, “Cry me a river” y “Summertime”.

> AGENDA

Hoy y mañana

- Hoy, a las 19, en la Escuela de Arte Popular de Monteros, se realizará una clínica de trompeta por Juan Cruz de Urquiza.

- Hoy a las 22, en Pangea (Laprida 289) tocan Pancho González trío y 3 Gambas.

- Mañana, desde las 19 en Monteros tocan Juan Cruz de Urquiza Cuarteto, Cossas Novas, Juan Escalante, Claudio Giraud, Gonzalo Aragón, Emilio Díaz Band, Raúl Villagra y Peter Würschmidt.