Si Atlético lo elimina, en Rosario Central se irán el técnico y varios futbolistas

ROSARIO.- Rosario Central se jugará la temporada el viernes cuando enfrente a Atlético Tucumán por la semifinal de la Copa Argentina en Formosa y en caso de una derrota, según allegados a la dirigencia "canalla", se irá el entrenador y habrá cambios en el equipo.

"El viernes tenemos que ganar porque de lo contrario el técnico no seguirá en el cargo y, además, habrá cambios en el plantel", reconoció un vocero allegado a los dirigentes "auriazules" de cara al partido que puede darle a Central la posibilidad de clasificarse a la próxima edición de la Copa Libertadores, si River llega a la final.

"Hablamos con todos y somos conscientes de la importancia de este partido", advirtió la fuente cercana a la comisión directiva del club del barrio de Arroyito.

El propio Montero ya anticipó días atrás que la Copa Argentina es la única posibilidad que le queda para seguir en su cargo, al señalar que "no es buena nuestra campaña en la Superliga, en donde no hemos encontrado ni el funcionamiento ni los resultados. Si no clasificamos a la Copa Libertadores, nos iremos del club", dijo al incluir a todo su cuerpo técnico.

Aún en caso de triunfar ante el equipo tucumano, Central no tiene nada asegurado: deberá esperar hasta el domingo para saber si un triunfo de River en la otra semifinal lo deposita de manera automática en la máxima competencia continental, o si por el contrario una victoria de Deportivo Morón le sigue complicando el camino.

Con respecto al equipo para enfrentar al "Decano", Montero mantiene la duda entre la inclusión del uruguayo Santiago Romero o el juvenil Maximiliano González como volante central.

Central formaría el viernes con Diego Rodríguez; Paulo Ferrari, José Leguizamón, Mauricio Martínez y Alfonso Parot; Washington Camacho, Santiago Romero o Maximiliano González, Joaquín Pereyra y Federico Carrizo; Germán Herrera y Marco Ruben.

En tanto, el defensor correntino Marcelo Ortiz será operado mañana del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que se rompió el sábado en la derrota contra Altético por la Superliga del fútbol argentino. (Télam)