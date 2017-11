Por una campaña contra los mosquitos, los árbitros vestirán de blanco y Atlético no podría repetir su cábala

La terna abitral que el viernes dirigirá la semifinal de la Copa Argentina entre Atlético y Rosario Central vestirá de blanco completamente en una medida inédita para el fútbol argentino. ¿El motivo? Una campaña para concientizar sobre la prevención de picaduras de los mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya. ¿El perjudicado? Atlético.

Sucede que, por la movida, el equipo tucumano no podrá utilizar la camiseta blanca con la banda celeste que usó a lo largo de toda la copa y por ende no podrá repetir su cábala.

Si bien la campaña promovida por la AFA y el Ministerio de Salud de la Nación es por una buena causa, nadie pensó en los cabuleros "Decanos", que suelen fijarse en este tipo de detalles. La idea del equipo blanco para los jueces se basa en uno de los consejos para prevenir picaduras, que es usar ropa clara.

Atlético y su suerte con las camisetas: una cuestión de piel



Lo que no se sabe hasta el momento es qué camiseta utlizarán los equipos. Atlético no podría tampoco utilzar su camiseta titular, con tantos tonos blancos, por lo que debería utilizar la azul. Sin embargo, Central tiene los mismos tonos en su equipo principal y no podría utilizar su camiseta alternativa, puesto que también es blanca (con detalles amarillos). Habrá que esperar al mismo viernes para saber.