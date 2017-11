Prat Gay cambió su domicilio a Tucumán: "tiene muchas ganas de ser candidato a gobernador", dijo Manzone

Desde hace algunas semanas en Cambiemos Tucumán resuena el nombre del ex ministro de Hacienda de la Nación, Alfonso Prat Gay. Es que el ex funcionario de Mauricio Macri afirmó que uno de sus anhelos era ser candidato a gobernador de esta provincia, la tierra de sus abuelos, por lo que tenía pensado "mudarse" al Jardín de la República para ser "parte del cambio en 2019".



Esta mañana, en una breve charla con LA GACETA, la referente local del ARI-CC, Sandra Manzone, confirmó que el ex titular del Banco Central ya hizo el cambio de domicilio en esta Capital, y en diciembre se haría el anuncio oficial de su candidatura. "Él tiene muchas ganas de ser gobernador", contó la concejal.



Prat Gay, al parecer, ya contaría con la aprobación de la Casa Rosada para su postulación. El artículo 88 de la Constitución provincial reza que "para ser elegido Gobernador se requiere ser argentino, tener treinta años de edad, dos años de residencia inmediata en la Provincia y de ciudadanía en ejercicio".



Mientras tanto, el ex ministro macrista es cauteloso. En una entrevista que le concedió a LA GACETA, en su última visita a Tucumán, dijo: "es una expresión de deseo de mucha gente. Obviamente hay un origen muy profundo de mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos en Tucumán. Mi abuelo fue diputado y senador provincial y también diputado nacional por la UCR. Hay un linaje y un cariño muy especial con esta provincia, que considero mía. Pasé muchos años de mi infancia aquí. Me honran los que creen que puedo ser candidato a gobernador pero es muy temprano para tomar cualquier decisión".



Además, aclaró que no dudó en mimar políticamente a José Cano, principal figura del macrismo en nuestra provincia. El tiempo dirá.

El tuit que le dedicó Manzone antes de la última visita de Prat Gay en Tucumán: