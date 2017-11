Los celos por "Tyago" Griffo provocaron una pelea entre Rocío Robles y Barby Silenzi

Santiago Griffo, el hijo de Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez, produjo que dos chicas del Bailando 2017 terminaran peléandose por celos. La novia del joven tucumano, Rocío Robles, cruzó a la pareja del cantante en Showmatch, Barby Silenzi.

Todo comenzó con una fuerte declaración de la integrante del staff de bailarinas del programa conducido por Marcelo Tinelli. "Es una ignorante; siempre está en medio de una pareja", dijo Robles sobre Silenzi. ¿Un ataque de celos?

Claro que la respuesta de Barby no se hizo esperar. "Rocío Robles no tiene por qué meterse en cosas que tienen que ver con nuestro grupo. No tiene idea cómo nos llevamos, qué códigos y qué chistes nos hacemos, así que se dedique a su trabajo y a su vida y no me va a venir a cuestionar a mí cómo trato a mis amigos", dijo en declaraciones a PrimiciasYa.com.

"Ella es la novia de 'Tyago' y eso no le da derecho a opinar sobre mi persona ni sobre nuestro trato. Además, él me dijo: no le des bola, así que me quedo con eso. Un besito Rocío Robles", concluyó. ¿Otro duelo picante?