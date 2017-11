Caso Nisman: el fiscal Taiano pidió la indagatoria de Diego Lagomarsino

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió hoy la citación a declaración indagatoria para el técnico informático Diego Lagomarsino como presunto partícipe primario de la muerte de Alberto Nisman, con quien trabajó en el equipo investigador del atentado a la AMIA.

En su pedido al juez federal Julián Ercolini, a cargo de la causa, el fiscal dio por probado que Nisman fue asesinado con el arma que le entregó Lagomarsino, con lo que dio por válida una pericia de Gendarmería Nacional.

Taiano pidió además la citación a indagatoria e imputó por "incumplimiento de deberes de funcionario público" a los cuatro custodios que tenía asignados Nisman, cuyo cadáver fue hallado en su departamento el 18 de enero de 2015.

Fuentes judiciales dijeron que el juez analizará el requerimiento fundado por el fiscal en un extenso dictamen para resolver si cita a Lagomarsino y dispone alguna medida para garantizar que no entorpezca la investigación judicial.

Hasta ahora pesa sobre el técnico informático una prohibición de salida del país desde el 23 de enero de 2015, impuesta Viviana Fein, por entonces fiscal del caso, poco después del hallazgo el cadáver de Nisman con un balazo en la cabeza en el baño de su departamento del barrio de Puerto Madero.

Taiano sostuvo que Lagomarsino no cometió el homicidio, pero proveyó lo que se definió como "arma amiga" que fue usada para un "montaje de suicidio" del fiscal Nisman.

Taiano consideró que Nisman murió entre el sábado 17 de enero de 2015 a las 20 y el domingo 18 a las 10, mientras que Lagomarsino estuvo en el departamento del fallecido fiscal en la noche del sábado y se habría ido a las 20.30 de ese día.

El fiscal tiene delegada la investigación de la muerte de Nisman por decisión de Ercolini, desde que la causa penal pasó del fuero criminal ordinario al federal.

Una pericia de la junta interdisciplinaria de Gendarmería Nacional concluyó que Nisman fue asesinado por dos personas en el baño de su departamento, mientras que la defensa de Lagomarsino sostiene que se suicidó.

Nisman murió días después de denunciar a la ex presidenta Cristina Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman, a otros ex funcionarios de su gobierno, al entonces líder de Quebracho Fernando Esteche y al piquetero Luis D Elia, entre otros, por supuesto encubrimiento agravado de cinco iraníes prófugos acusados por el atentado terrorista del 18 de julio de 1994 contra la AMIA, que causó 85 muertos y centenares de heridos.

Cristina Fernández de Kirchner será interrogada mañana por el juez federal Claudio Bonadio en la causa abierta a raíz de la denuncia de Nismam.