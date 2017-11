Sin transporte para muchos: continúa el paro de las líneas 4 y 102

Los choferes de colectivos de las líneas 4 y 102, regenteadas por la empresa El Corcel S.A., continúan con la medida de fuerza -iniciada ayer al mediodía-, lo que afecta a miles de tucumanos. Los trabajadores reclaman el pago del sueldo que se adeuda.



El secretario adjunto de la delegación Unión Tranviarios Automotor Tucumán (UTA), Alfonso Canuto, contó que la empresa se había comprometido a realizar los depósitos el día de ayer, pero hasta el momento no se acreditó el dinero en las cuentas de los chóferes y de los empleados.



"Continuaremos con el quite de colaboración hasta que la empresa haga efectivo el pago", advirtió Canuto, que se encuentra en las inmediaciones del galpón donde guardan las unidades.



"Todas las empresas ya pagaron, pero la 4 y la 102 no cumplieron, de manera que los trabajadores iniciaron un quite de colaboración", había asegurado también César González, titular de UTA.

La línea 102 conecta Banda del Río Salí y Yerba Buena a través de capital, mientras que la línea 4 cumple recorrido dentro de la ciudad.