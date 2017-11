Centurión: "me encantaría volver a Boca, yo fui feliz ahí, pero soy un pibe inquieto"

Ricardo Centurión tomó la palabra y habló de Boca dejando todo tipo de frases picantes. "Me encantaría volver a Boca, yo fui felíz ahí, pero soy un pibe inquieto, y no podría hacerlo. Ponele que vuelvo a Boca ¿tengo que quedarme en mi casa con mi novia encerrado?", expresó Centurión.

El delantero, de 24 años, se desempeña en Genoa de Italia y su salida de Boca, a fines de julio de este año, se produjo como consecuencia de sus problemas extrafutbolísticos, con repercusión mediática, por la decisión del presidente Daniel Angelici.

"Hice mis cagadas, pero también me jodieron mucho. Me sentía perseguido por mi propia sombra. Fueron tantas las cosas que pasaron que Guillermo Barros Schelotto ya no tenía fuerzas para defenderme. Tenía razón", aseguró Centurión.

"Futbolísticamente, dejé las puertas abiertas en Boca para volver, pero no creo que sea para ahora. Hoy tengo la cabeza en Genoa, estoy tranquilo. Siento que fue una buena decisión irme", agregó el ex Boca.

Centurión, quien se inició en Racing, aseguró que piensa "siempre" en Boca y que mira los partidos con la camiseta puesta. "Todavía no logro superar la chance que dejé pasar. Fui un pendejo, pero también me jodieron", dijo sin pelos en la lengua, consciente de su realidad.