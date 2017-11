El nuevo presidente de la Corte Suprema de Tucumán habló sobre la despenalización de la marihuana

El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Posse, habló sobre un tema controversial que para muchos necesita ser tratado por las autoridades: la despenalización de la marihuana.

En una entrevista al programa Club 3 de Febrero, que se emite por Radio Fish, Posse dio a conocer su postura respecto del tema y, aunque aclaró que tiene que ver con la Justicia Federal, está siendo observado, sobre todo luego de que otros países despenalizaran el consumo de la marihuana.

"Me parece mal la penalización al consumidor. A quien hay que perseguir y castigar es a quien vende, al consumidor hay que tratarlo como un enfermo o un adicto, si lo fuera, aunque también puede haber casos de consumo ocasional. Pero hay que darle todas las condiciones para que se pueda rehabilitar. El estado tiene que trabajar sobre la enfermedad. La persecución penal sobre quien consume no me parece eficaz, es claro que no dio resultados", analizó Posse.

Su postura es firme al respecto de apuntar contra los eslabones más importantes de la droga. "Es una realidad y en muchos casos un flajelo. Hablando ya de otro tipo de drogas que afectan sobre todo a los sectores marginales de la sociedad, como es el caso del paco. Hay que modificar la conducta de penalización", insistió el nuevo presidente de la Corte que dejó mucha tela para contar en una larga entrevista donde también aseguró que la justicia en Tucumán está sobrepasada.