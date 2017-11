En Italia se preguntan qué le pasa a Paulo Dybala

TURÍN, Italia.- La prensa de Italia se refirió hoy al "mal momento" por el que atraviesa el futbolista del seleccionado argentino Paulo Dybala en la Juventus, a pesar de que está segundo en la tabla de goleadores de la serie A del "Calcio", con 11 tantos, detrás del atacante de Lazio, Ciro Inmóbile (14).

En ese contexto, el periódico "La Gazzetta Dello Sport" publicó una nota sobre el atacante cordobés que el título "¿Qué te sucede Dybala?" y analizaron el momento en la Juventus.

En la nota opinó el ex futbolista Fabrizio Ravanelli, quien destacó que no es fácil a su edad (Dybala tiene 21 años) jugar para la Juventus y ser considerado como un líder, aunque considera que el jugador no está atravesando un mal momento y le recomendó mantener la tranquilidad.

"Debe entender que puede ser el número uno cuando ya no estén Messi y Ronaldo. Creo que es un chico con la cabeza bien puesta que sabe cómo estar agradecido con la Juve por haber invertido en él. Sólo debe jugar tranquilo", agregó Ravanelli.

Giuseppe Marotta, director ejecutivo de la Juventus, también intervino en la polémica al destacar: "Es el proceso normal de crecimiento de un veinteañero. Es muy talentoso y para ser un gran campeón necesita tiempo".

Mientras que el ex integrante del seleccionado 'azzurro' Paolo Rossi indico que quizá el bajo rendimiento sea por un tema físico. "Quizá se trata de un problema físico. Es algo normal pero él hace goles igual que es lo importante", indicó Rossi, figura de Italia cuando ganó el Mundial de España 1982. (Télam)