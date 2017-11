Causa Ciccone: Laura Muñoz declaró que Vandenbroele le habia dicho que trabajaba para Boudou

La testigo Laura Muñoz aseguró hoy que su ex marido, Alejandro Vandenbroele, le había dicho que "trabajaba para (Amado) Boudou y el nexo era (José María) Núñez Carmona en un negocio para Formosa”. Lo hizo al declarar ante el Tribunal Oral Federal 4 en el juicio por la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica.

Así es la celda en la que Boudou pasó su última noche

En la causa, además de Boudou que sigue detenido, son juzgados los empresarios Núñez Carmona (amigo y socio de Boudou), Vandenbroele (titular del grupo The Old Fund y presunto testaferro del ex vicepresidente), Guido Forcieri, (asesor del Ministerio de Economía cuando Boudou era ministro), Nicolás Ciccone (ex socio y propietario de la imprenta) y Rafael Resnick Brenner (directivo de la AFIP).

Las cinco claves de la causa contra Boudou

Los testigos deberán comparecer a primera hora ante los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Jorge Gorini.





LAURA MUÑOZ. La ex de Vandenbroele.



Boudou se encuentra detenido desde el viernes 3 de noviembre por orden del juez federal Ariel Lijo por supuestamente entorpecer una investigación en la que está acusado por tres hechos de lavados de activos y asociación ilícita.

Fotos y videos: así fue la detención de Amado Boudou en Puerto Madero

Junto con el ex vicepresidente también fue detenido su ex amigo y socio Núñez Carmona, en el marco de los mismos hechos.