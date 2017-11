Paradise Papers: Michetti defiende a Caputo, y la oposición pide la renuncia del ministro

BUENOS AIRES.- El ministro de Finanzas, Luis Caputo, quedó en el centro de la polémica por haber administrado sociedades y fondos de inversión off shore en paraísos fiscales en 2009, de acuerdo con una investigación realizada por un diario alemán y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

La vicepresidenta Gabriela Michetti respaldó a Caputo, y afirmó: "creo que él tiene argumentos claros para defenderse. Luis es una persona que ha dejado de ganar mucho dinero como asesor financiero para pasar a ser un funcionario público que ayuda a la Argentina a salir adelante".

"Esas cosas son las que justamente el mundo tiene que corregir, porque todo lo que tiene que ver con el sistema financiero mundial no ha sido transparentado. Él (Caputo) como asesor financiero de empresas no necesariamente no podía hacer ese tipo de asesoramiento -y si además eran sociedades de las que él formaba parte- tampoco, salvo que no la hubiese declarado. Lo que es ilícito es no declararlo", indicó en una entrevista con "El Tribuno de Jujuy", según consignó la agencia DyN.

Michetti, además, expresó: "si la investigación que se pueda hacer sobre este tema y lo que él diga en relación con la justificación de la cuestión dan todo bien, me parece que realmente no hay por qué cuestionar ese tema de las sociedades offshore".

De acuerdo a la vicepresidenta, el ministro es "una persona absolutamente correcta que justamente lo que ha hecho es tratar de ayudar a la Argentina en estos procesos de cambio".

Según publicó el diario "La Nación" el fin de semana último, antes de ingresar a la función pública, Caputo fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán, dos jurisdicciones donde rigen el secreto y las ventajas fiscales.

También fue el manager de Alto Global Fund, un hedge fund del conglomerado de Noctua dedicado a administrar inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad en mercados emergentes por más de US$ 100 millones, de acuerdo a la filtración global de documentos conocida como "Paradise Papers".

Reclamo de la oposición

Desde Unidad Ciudadana, espacio que encabeza Cristina Kirchner, solicitaron la renuncia del ministro. "Debe renunciar en forma inmediata a su cargo porque omitió informar a los organismos pertinentes y a todos los argentinos que una de sus principales actividades era administrar plata negra".

"Para empezar, como mínimo, el manejo de sociedades y fondos offshore involucrarían al ministro Caputo en el delito de evasión impositiva. Sin embargo, esas estructuras financieras podrían haber sido utilizadas para blanquear fondos provenientes del lavado de dinero y del narcotráfico a escala global", señaló el kirchnerismo a través de un comunicado.

Unidad Ciudadana pidió la "intervención inmediata de la justicia argentina para que investigue y tome las medidas que sean necesarias" en cuanto a los hechos que se adjudican al funcionario, consignó Télam.

"Los argentinos no podemos tener un ministro de la Nación sospechado de manejar dinero que podría provenir del narcotráfico o del lavado de dinero. Es inaceptable", remarcó el frente, y consideró paradójico que Caputo tenga entre sus deberes combatir la evasión impositiva y el lavado de activos.

Unidad Ciudadana juzgó que, por su propio rol, Caputo "puede obstruir en beneficio propio el trabajo de la justicia", una hipótesis que les fue adjudicada a los ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido y Amado Boudou en los fundamentos de los jueces que ordenaron su detenciones y autos de prisión preventiva.

La defensa del ministro

Según publicó el diario "Perfil", consultado por el equipo argentino de Paradise Papers, Caputo minimizó el rol de Alto Global Fund. "Era un fondo de inversión para friends and family (familia y amigos). Muy chiquito, para tener un vehículo institucional más redituable que si va un particular a una banca, donde la tasa es menos atractiva", se excusó.

Caputo, primo hermano del mejor amigo del presidente Mauricio Macri, está imputado en la causa "dólar futuro" por haber sido uno de los funcionarios que resultaron beneficiados con la devaluación de diciembre del 2015, según recordó Unidad Ciudadana.

A partir de la información difundida por ICIJ, se conocieron las sociedades offshore creadas con el estudio de abogados Appleby y, entre los involucrados, además de Caputo, aparece Ignacio Rosner, administrador del fondo que compró la señal de cable C5N.

En declaraciones que publicó el diario "La Nación", Caputo desestimó también que su antiguo rol como administrador de fondos de inversión haya representado un conflicto de interés cuando, en 2016, debió negociar el pago de bonos de la deuda argentina a los fondos buitre.