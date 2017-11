Piden que se investigue la muerte de “Pelao” Acevedo

“Vamos a presentar una denuncia formal en la fiscalía. Hay varios puntos oscuros que hasta el momento no tienen respuestas. Y si no nos deja conforme la autopsia, pediremos la inhumación del cuerpo para que se la vuelva a realizar con un perito nuestro en el estudio”, indicó Manuel Pedernera, que defendía a Dardo Sebastián “Pelao” Acevedo, el joven que fue hallado sin vida en un calabozo del penal de Villa Urquiza.

En la versión oficial se aseguró que el joven de 29 años, integrante del Clan Acevedo y referente de “La 33” una de las facciones de la barrabrava de Atlético, fue encontrado ahorcado de un cinto en una celda de la Unidad de Máxima Seguridad. Fue trasladado hasta el hospital Avellaneda donde se constató su muerte. Sus familiares, según informaron fuentes policiales, generaron incidentes.

La semana pasada, en un control de rutina, los guardiacárceles descubrieron que la pareja del fallecido había intentado entregarle una bochita de cocaína. Además, Acevedo esperaba ser enjuiciado por el crimen de otro recluso. Además, según lo confirmó Pedernera, días atrás presentó un habeas corpus a su favor por una supuesta golpiza que había recibido.

Una muerte en Villa Urquiza estremece al Clan Acevedo

“En el penal no sólo no se atienden de las adicciones a los reclusos, sino que consiguen drogas que ingresa misteriosamente. Quiero que alguien me explique cómo en una unidad de máxima seguridad un interno puede tener un cinto a su alcance o ni hablar de que puede conseguir sustancias prohibidas”, destacó el profesional.

Pedernera también señaló que existe una grieta en la sociedad. “Soy respetuoso de las personas que se alegran con una tragedia de estas características, por más que estén equivocados. Sí me asusta que las autoridades no se preocupen por lo que está pasando con los presos”, indicó.

Tras la muerte del "Pelao", piden la captura de otra Acevedo

“Hace poco tiempo, también en Máxima Seguridad, un interno de Máxima seguridad se prendió fuego y luego murió. Cómo hizo para tener ese material a su alcance es un pregunta que las autoridades del penal deberían responder”, concluyó el defensor.

Hasta ayer a la tarde, el fiscal Arnoldo Suasnábar no había recibido el informe de la autopsia. El investigador también recibió a Pedernera que le anticipó que asumirá el rol de querellante en representación de la esposa e hijos de Acevedo.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, los restos de Acevedo fueron velados en El Sifón. Varios de sus hermanos, que se encuentran detenidos en el penal de Villa Urquiza, recibieron un permiso especial para despedirse de él. También estuvieron presentes decenas de simpatizantes de Atlético. El cortejo partió desde ese barrio, pasó por el Monumental de 25 de Mayo y Chile, y terminó en el Cementerio del Norte, donde fue sepultado.