Rocchia Ferro sobre el precio del bioetanol: "Si Tucumán baja los brazos estamos condenados al fracaso"

La resolución del Ministerio de Energía de la Nación que estableció una rebaja en el precio del litro del bioetanol, tanto de caña de azúcar como de maíz, puso en estado de alerta a los industriales azucareros de todo el NOA. Para evitar millonarias pérdidas, tanto privadas como públicas, el grupo de empresarios tucumanos buscó el apoyo del gobernador Juan Manzur, que les prometió priorizar este conflicto en la agenda política provincial. "Si Tucumán baja los brazos estamos condenados al fracaso", aseguró Jorge Rocchia Ferro, vicepresidente de la Cámara Argentina de Alcoholes.

La Nación redujo el precio del bioetanol y los industriales advirten pérdidas millonarias: "es un golpe brutal"

La reducción será de un 29% en total y se aplicará en dos partes: 15% desde ahora y 14% en febrero, según lo dispuesto por la cartera que conduce Juan José Aranguren. El Gobierno había dispuesto que el precio del litro de bioetanol de caña alcanzara los $ 16,873; mientras que el bioetanol de maíz, los $ 13,623.

"Va a ser inviable a la actividad azucarera sino logramos reveer la medida. El aumento del corte del bioetanol fue para la sustitución de las exportaciones. En vez de exportrar hacemos bioetanol. Y si no producimos bioetanol, en el futuro el precio del azúcar va a caer por el piso. Cuando el presidente (Mauricio Macri), en el ingenio La Trinidad, subió el 2%, la bolsa pasó de $ 200 pesos al precio actual", advirtió el empresario que hizo foco en las inversiones implementadas por los azucareros tucumanos.

"En junio proyectamos nuestra actividad económica y ahora, a mitad de camino, nos cambian las reglas de juego. Eso tampoco está dentro de la racionalidad ni dentro de la progresividad ni dentro de nada. Tampoco nos dieron participación. Es más, el día anterior estuvimos reunidos con funcionarios nacionales y no nos comentaron nada", lamentó Rocchia Ferro, que tomó la voz ante los medios.

Azucareros acudirán a la Justicia para frenar la baja en el precio del bioetanol

Teniendo en cuenta que la decisión del Gobierno Nacional afectará los ingresos provinciales por más de $1.700 millones, Manzur se adelantó y convocó a los empresarios. "Nos dijo que nos iba a apoyar totalmente y que lo iba a plantear en el almuerzo del próximo jueves con el presidente y que no va a permitir que se haga este tipo de acciones, en donde corren riesgo las inversiones, el empleo y las fuerzas laborales. Es tremendo lo que está pasando", enfatizó el dueño del ingenio La Florida.





En la agenda de los industriales tucumanos figuran encuentros con Francisco Cabrera, ministro de Producción de la Nación, y con Gustavo Lopetegui, vicejefe de Gabinete y a cargo de la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas. Como medida de presión, desde la Fotia analizan un llamado a movilización y los industriales azucareros no descartan iniciar acciones legales sí es que esta semana no consiguen un guiño desde Nación.

"Es impericia, no hay otra justificación. No tenemos las utilidades que ellos dicen. La cantidad de miles de millones de dolares que se están invirtiendo en los ingenios es tremendo", criticó Rocchia Ferro que advirtió que los más afectados serán los trabajadores porque los ingenios comenzarán a ajustar su planta de empleados.

Creció un 75% la elaboración de bioetanol de caña de azúcar

"Los del interior nos tenemos que juntar porque, lamentablemente, un conjunto de gente que vive en Buenos Aires nos quiere hacer pagar un déficit que no tenemos; nos quieren hacer pagar cosas que no debemos pagar. Me pregunto: ¿Para qué sirve el Plan Belgrano?", sostuvo Rocchia Ferro, que reconoció que el diputado electo por Cambiemos, José Cano, se comprometió a gestionar un encuentro con Marcos Peña, Jefe de Gabinete.

Desde el ministerio de Energía se comprometieron ante los empresarios a revisar los estudios de costos y no se descarta que, una vez analizada la documentación, se de marcha atrás con la resolución que compromete los ingresos del fisco tucumano y del resto de la región.