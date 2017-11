A seis meses de su desaparición, los familiares de Daiana Garnica realizan una protesta frente a Tribunales

A seis meses de la desaparición de Daiana Garnica, sus familiares realizaron una protesta en avenida Sarmiento al 400, frente a la sede de los Tribunales penales.

Los parientes y allegados a la chica cortaron el tránsito en esa zona de barrio Norte justo en el momento en el que se están produciendo una serie de giros en la investigación. En primer lugar, la Justicia ordenó la libertad de 11 de los 12 detenidos y cuestionó los errores procesales que se produjeron en la investigación que lleva adelante el fiscal Claudio Bonari.

"La familia de Daiana está expectante con lo que ocurre"

Por otro lado, la hipótesis del homicidio que investigaba ese funcionario judicial, quedó prácticamente descartada y ahora se llevan adelante pesquisas para determinar si la chica fue captada por una red de trata.

Los investigadores siguen tres pistas sobre el caso Daiana

Durante la manifestación de esta mañana, reclamaron la aparición con vida de la chica. “Que haya sido víctima de una red de trata es una posibilidad. Pero hay un dato que nos llama la atención: no encontramos por ahora el mensaje típico que hacen estas personas para captar a una persona. El mensaje que le envía (Dario) Suárez (el único que seguirá detenido) puede ser sospechoso para la teoría del secuestro o del homicidio”, dijo Carlos Garmendia, representante legal de la madre de la chica.

Suárez es protagonista de las dos hipótesis: homicidio y trata. Y es así porque él fue el último que estuvo con ella.

La semana pasada se supo que la Cámara de Apelaciones le ordenó que remitiera todas esas actuaciones a la Justicia Federal, ya que no tiene competencia para investigar ese tipo de delito. El fiscal federal Pablo Camuña, por la denuncia que realizaron los padres en ese fuero, abrió una causa hace ya varios meses. Los magistrados de la Cámara entendieron que el fiscal Bonari no tuvo en cuenta que Daiana se pudo haber marchado por voluntad propia de su hogar. Hicieron hincapié en un dato aportado por Gustavo Pérez, el ex representante legal de la familia Garnica, quien informó en la fiscalía que un Policía Federal había visto a la adolescente en un hospital haciéndose atender porque estaba embarazada.