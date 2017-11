Tras la muerte del "Pelao", piden la captura de otra Acevedo

La Justicia provincial ordenó la detención de una integrante del Clan Acevedo por estar acusada de haber lesionado a una mujer en una pelea familiar. La Policía realizó una serie de allanamientos para tratar de atraparla, pero aún sigue prófuga.

En septiembre pasado, una mujer denunció que su ex concuñada y su ex cuñado la habrían agredido en Catamarca al 1.300, en la capital. Según los dichos de la víctima, ella se había presentado en la casa de su ex pareja a exigir que le entregara algunas pertenencias.

Como el hombre no se encontraba en la vivienda, fue atendida por los acusados. Y cuando se enteraron cuál era su pretensión, la agredieron en plena calle. Por las lesiones que sufrió, la mujer debió ser hospitalizada. El fiscal Diego López Ávila sumó pruebas en contra de los acusados y ordenó la detención de Valeria Acevedo y Fabián Medina.

Personal de la Policía, al mando de los comisarios Marcelo Sallas y Miguel Villagra, con el apoyo de Infantería, allanaron la casa de la pareja, pero ya no se encontraba allí. En las próximas horas se realizarán otras medidas para dar con los individuos.