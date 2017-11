Boudou preso: el martes comenzarán a declarar los testigos en el juicio por la causa Ciccone

BUENOS AIRES.- Los testigos en el juicio oral contra el ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone comenzarán a declarar el martes ante el Tribunal Oral Federal 4, en el edificio judicial del barrio de Retiro.

En la causa, además de Boudou que sigue detenido, son juzgados los empresarios José María Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Guido Forcieri, Nicolás Ciccone y Rafael Resnick Brenner.

Los testigos deberán comparecer el martes, a primera hora, ante los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Jorge Gorini.

Boudou se encuentra detenido desde el viernes 3 de noviembre por orden del juez federal Ariel Lijo por entorpecer una investigación en la que está acusado por tres hechos de lavados de activos y asociación ilícita.

Junto con Boudou también fue detenido su ex amigo y socio Núñez Carmona, en el marco de los mismos hechos.

En tanto, Luis Scolari, un ex socio del ex vicepresidente y de Núñez Carmona en Mar del Plata, reiterará mañana su pedido ante el juez Lijo para ser incorporado como querellante contra los detenidos por haber utilizado su nombre y firma en negocios a través de la empresa que tenían en común WSM. Así lo reveló el abogado Julio Razona, representante del empresario que había denunciado a sus ex socios en 2014 por usar su firma, aparentemente falsificada, sin su autorización cuando estuvo enfermo en varios emprendimientos con la empresa donde tenía el 50 por ciento de las acciones.

La causa

Boudou está acusado de coimas y negociaciones incompatibles con la función pública, junto a Núñez Carmona, el ex funcionario de Economía Guido Forcieri, Resnik Brenner y el monotributista Vandenbroele, cara visible de The Old Fund, la empresa que intervino en el levantamiento de la quiebra de Ciccone.

Laura Muñoz, ex esposa de Vandenbroele, reveló años atrás que el padre de su hija era el testaferro del entonces ministro de Economía que después acompañaría a Cristina Fernández en la fórmula presidencial para 2011-2015.

Muñoz será la primera testigo que declare mañana, pero su ex pareja pidió incorporar como prueba unos expedientes del fuero de familia que tienen que ver con la relación que mantiene con ella y el vínculo con su hija. (DyN)