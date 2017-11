Alfaro anticipa que le gustaría ser reelecto en 2019

Que está satisfecho y que le gustaría ser reelecto. El intendente, Germán Alfaro, afirmó que el balance de sus primeros dos años de gestión es positivo.

En una charla con LA GACETA, el único jefe municipal peronista dentro Cambiemos reconoció cinco logros y puntos pendientes promediando su mandato al frente de San Miguel de Tucumán.

“Me gustaría ser reelecto cuando termine el mandato. Es un deseo, sí. Me gustaría ser reelecto”, reconoció Alfaro. Y agregó: “en estos 24 meses hicimos más de lo que pensábamos en medio de una situación económica difícil, y a muchas obras las realizamos con recursos económicos propios. Creo que fueron dos años positivos”, reflexionó.

El intendente, ex secretario de Gobierno durante el final de la gestión de Domingo Amaya, consideró complejos los problemas de la ciudad, en la que residen aproximadamente 700.000 vecinos y 200.000 ciudadanos ingresan cada día. “Es un problema atender la limpieza y el tránsito, porque la Capital debe dar respuestas a aproximadamente 1 millón de personas todos los días: entonces es más grande que 13 provincias del país en cantidad de habitantes, concentrados en una zona crítica de 16 manzanas”, se justificó.

Destacó la implementación del Boleto Educativo Gratuito, al que acceden aproximadamente 50.000 estudiantes que residen en la ciudad. “Se trata de una medida que colabora al cumplimiento de un derecho, como es el derecho a la educación. Así, los niños tienen asegurado el acceso a la educación”, consideró el intendente.

A la hora de reconocer un problema de gestión, Alfaro culpó a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), que depende de la Provincia: “mi mayor preocupación es la falta de agua potable y las pérdida cloacales, porque no es mi jurisdicción, entonces no puedo solucionarlo”.

Entre las promesas de campaña, aseguró que hasta 2019 pondrá en marcha la Guardia Urbana de la capital, para proteger los espacios públicos.

Cinco medidas destacadas

- Finanzas: saneamiento económico

En 2016 la Capital alcanzó un acuerdo de refinanciación de deuda con la Provincia por $ 296 millones, pagaderos en 240 cuotas (aproximadamente $ 1,3 millón mensual) y recibió un préstamo del PE por $ 20 millones (pagadero en seis cuotas). Se conformó una comisión de renegociación de la deuda entre el municipio y la Provincia, por las deudas cruzadas que restan aclarar. “En materia impositiva tratamos siempre de ensanchar la base imponible y de facilitar el pago de los tributos a los vecinos”.

- Gestión social: boleto educativo gratuito

Alfaro destacó los programas de alfabetización, el Municipio en los Barrios, el Estado en tu Barrio y Mercado en tu barrio (más de 110.000 vecinos accedieron a servicios y alimentos más baratos). Ponderó el Centro de contención por Violencia de Género, un Centro de Evacuados por inundaciones para 200 camas y la residencia para personas en situación de calle y un Centro de Prevención de Adicciones (Zenón Santillán). “El mayor logro es el boleto educativo gratuito”, afirmó Alfaro.

- Obra pública: proyectos de hábitat

Entre obras realizadas con fondos propios y recursos nacionales, el intendente remarcó la repavimentación de 75 cuadras en el microcentro, 100 cuadras con hormigón y 200 cuadras con capa asfáltica fuera del centro. La colocación de 1.000 luminarias led en la ciudad. “Trabajamos remodelar las plazas Alejandro Heredia, Miguel Lillo, Villa Luján, y el parque Ex Provincial. Encaramos obras de hábitat en los barrios Olleros, San Nicolás, Alejandro Heredia y en la Costanera”, ponderó.

- Cultura: el teatro municipal

Entre los logros de la gestión, el intendente destacó la recuperación del teatro municipal Rosita Ávila y la expropiación de la casa Sucar. “Estamos restaurando la casa Sucar para convertirla en un centro cultural y la dotaremos con mobiliario acorde a su estilo”, explicó Alfaro. Incluyó el Monumento del Bicentenario, convertido en un punto reconocido de la ciudad. Destacó que la Maratón Independencia haya ingresado en el calendario Latinoamericano de competencias.

- Basurales cero: programa municipal

“Lanzamos el plan ‘Basurales Cero’ para erradicar los basurales clandestinos y trabajamos con operativos para la limpieza de los accesos”, explicó Alfaro. El intendente también destacó un la “contenerización” de la ciudad, con la distribución de aproximadamente 700 contenedores para basura en diferentes puntos de la ciudad. Explicó que se dispusieron 500 contenedores de 3.200 litros, 200 más grandes (carga lateral) y 16 receptáculos de 14 toneladas de capacidad, para las barriadas periféricas.





Cinco problemas de la gestión

- Cloacas y agua: firmas contra la sat

“La falta de agua potable y las pérdidas cloacales son el problema más grande que reclaman los vecinos, aunque quien deba responder es la Provincia y no se está haciendo cargo”, explicó Alfaro. Indicó que suma 80.000 firmas con la campaña para intervenir la SAT y que en pronto presentará la iniciativa popular en la Legislatura. “Lo que más me impactó es el agua estancada y la materia fecal en España y pasaje Irigoyen, fui con botas y había una parte que superaba la rodilla; no se puede vivir así”, lamentó.

- Tránsito: plan de reordenamiento

“El subsecretario de Tránsito y Transporte, Juan Giovanniello viajó la semana pasada a Buenos Aires para reunirse con funcionarios del Ministerio de Transporte. El objetivo es comenzar a tomar medidas de prueba para el plan de reordenamiento del tránsito. Necesitamos un centro de monitoreo para implementar el plan”, explicó Alfaro. Consideró que, a futuro, se apuntará a la ‘peatonalización’ del centro, por el crecimiento del parque automotor y las dimensiones de las calles.

- Transporte: concesiones de colectivos

El intendente consideró que el transporte público ha mejorado, y que continuará con la renovación de las concesiones de las líneas de colectivos. Aseguró que la postura de la Municipalidad será abogar para que los empresarios cumplan con las ordenanzas. “Llamamos a licitación a dos empresas, las 10 y la 12, y la última ya presentó los nuevos vehículos, con rampa y aire acondicionado”, detalló Alfaro. No consideró como un problema de su gestión la judicialización de la concesión de la Línea 11.

- Basurales: “problema cultural”

“El de la basura tiene un componente cultural. Tenemos 670 contenedores de diferente tamaño distribuidos por la ciudad. En algún momento la gente colocará la basura donde corresponda. Por ejemplo, los comerciantes tienen que saber que los contenedores del centro son para uso residencial, ellos deben contratar un servicio particular a la empresa 9 de Julio. Sin embargo las peatonales todas las noches están sucias porque los comerciantes dejan las bolsas afuera”, explicó Alfaro.

Guardia urbana: prioridades de gestión

Entre las prioridades de cara al fin de la gestión, el intendente explicó que avanzarán con el remozamiento y puesta en valor de las plazas Urquiza e Indeendencia. También encararán, aseguró Alfaro, el proyecto para recuperar el Palacio de los Deportes. Se comprometió a avanzar con una promesa de campaña: la creación de la Guardia Urbana, un equipo destinado a la protección de los espacios públicos (no tendrán armas de fuego), que dará aviso a la Policía en caso de delitos.