Cartas de lectores

Humor sin barreras

Los humorísticos dibujos titulados “Humor sin barreras” y “ La chispa de Calliera” que publica diariamente LA GACETA desde hace varios años se volvieron un clásico para lectores. Cada uno lo interpreta su manera; a primera vista parecen un simple y risueño chiste, pero cuando se los lee dos o más veces, los gestos cambian al analizar y comprobar que representan la triste realidad en la que vivimos. Desde mi óptica puedo decir que de humor, chiste, broma y gracioso no tienen nada: sus crónicas y resumidos diálogos reflejan lo político-social que no pierde vigencia ni actualidad. Viene al caso recordar, que tiempo atrás, la secretaria de Educación implementó un plan de lectura y análisis del diario provisto por LA GACETA, donde docentes autorizados con ese fin visitaban las escuelas, a fin de que los niños y jóvenes se aficionen por la lectura y amplíen sus conocimientos mediante la práctica y la comprensión de textos. Tiempo después del proyecto se aprobó en el ámbito legislativo que los jóvenes de 16 años de edad figuren en los padrones electorales y puedan votar o no. Dicho todo esto, sería interesante que alguna autoridad educativa tomara la iniciativa de recopilar los cientos de recuadros caricaturescos del citado autor y destinarlos a escuelas y colegios en general, con la finalidad de que a los futuros y/o presentes ciudadanos, leyendo e interpretando estos imaginarios diálogos, no les ocurra en el futuro que nosotros los adultos cada vez que hay elecciones, donde los políticos muestran la hilacha y los votantes nos prestamos alegremente para los perversos y tramposos juegos que pergeñan para llegar al poder. Es hora de que alguna vez desterremos esa frase que duele pero que no pierde vigencia “los pueblos tienen los gobiernos que se merecen”.

Ysmael Díaz

Mario Bravo 247, Banda del Río Salí

Después de las elecciones

Leyendo la carta del lector Fernando Franco del 4/11 me gustaría preguntarle algunas cosas al respecto de su misiva; empezaré diciéndole que soy uno de los miles de tucumanos que votó por Jaldo; aclaro esto dado que al lector Franco le parece importante que uno aclare por quién votó. Entrando al tema concreto que me lleva a responderle me gustaría saber qué opina de los 58 funcionarios que actualmente están siendo procesados o investigados -incluido el Presidente, asumió con procesos en su contra-, dado que si queremos hablar de corrupción, que la justicia sea aplicada a todos, incluidos a los del gobierno anterior. Como soy profundamente respetuoso de la Constitución Nacional, yo personalmente los considero inocentes hasta que no tengan una condena en firme dictada por un juez. Es la única forma posible de transparencia e imparcialidad.

Fernando Carlos Brunet

[email protected]

El contaminado zanjón esperanza

Como vecino de la ciudad del limón, producto de la inmensa contaminación que sufrimos a consecuencia del pésimo servicio de la SAT, en diciembre de 2015 inicie un derrotero por distintas reparticiones publicas buscando auxilio, fue asi que llegue al Ersep, donde escucharon mis súplicas (Expte. 735/630M15) dicho reclamo apuntaba puntualmente a la rotura de un caño maestro por donde circulan desechos cloacales, que ante el estado en que se encuentra deposita su putrefacto contenido en el zanjón Esperanza, que cruza la ciudad contaminando todo a su paso, amén de la situación por la que pasan los vecinos del lugar, malos olores, insectos en gran escala, etcétera. Grande fue mi sorpresa cuando esta semana llegó a mi domicilio una resolución del ente regulador de servicios públicos con una sentencia (1133/17) dan la razón a nuestro reclamo (la SAT contamina poniendo en riesgo la salud de las personas y pone en riesgo el medio ambiente) y resuelven entre otras cosas: intimar a la Sat-Sapem a que de inmediato proceda a realizar las obras y/o maniobras necesarias, para brindar solución definitiva al problema ubicado a 50 m hacia el este de la intersección de calles Callao y Chazarreta de la ciudad de Tafi Viejo. Es decir se abre una luz de esperanza a la terrible situación ambiental que sufrimos.

Marcelo Maza

[email protected]

Violencia contra médicos

Me hago eco de la carta de Marcelo López Avellaneda (29/10) respecto a la violencia que sufren los médicos por parte de los familiares de los pacientes. Esta situación, en establecimientos públicos y privados, va en aumento. Tanto los médicos como el resto de los trabajadores de la salud están muy expuestos y vulnerables a la agresión física y psicológica. Varios establecimientos de salud pública no cuentan con personal de seguridad. Los responsables de esta área (seguridad) tendrían que rever esta situación para no padecer consecuencias de mayor gravedad.

Liliana Celia Müller

[email protected]

Pobres son siempre los mismos

He leído con especial atención la opinión del periodista Federico Türpe “Cambian los gobiernos y los pobres son siempre los mismos” (4/11). Deseo felicitarlo por el invalorable aporte que hizo ante la realidad de nuestra querida Patria. Destaco un solo párrafo que me impactó profundamente en lo que se refiere a la Justicia: “Es la tercera pata corta que hace que esta república tambalee. Porque supongamos que por obra y gracia del Espíritu Santo de repente la Justicia amaneció eficiente y empezó a investigar la corrupción y a encarcelar a los corruptos. También queremos saber quiénes son los empresarios que le llenaron los bolsos de plata a los López, a los De Vido, a los Boudou y demás secuaces. Estos nombres, que no se conocerán nunca, son los verdaderos jefes de los jueces”. Las personas que tenemos muchas décadas encima (estoy con ocho) conocemos muy bien la historia de nuestra Patria, ya que nadie nos la contó, la vivimos y esa es justamente la mejor historia. Pasan los años y pasan los gobiernos de todos los colores y lamentablemente como dice el tanto “Volver”: “la historia} vuelve a repetirse”. Confiemos que todo esto cambie y tengamos una Justicia verdaderamente independiente para legar un país serio y confiable a las generaciones futuras. Con ello las inversiones y el trabajo genuino volverán y la pobreza irá disminuyendo paulatinamente. Quiero terminar con un pensamiento del Santo Padre Pío de Pietrelcina: “Procura no inquietar tu alma ante el triste espectáculo de la injusticia humana; sobre esta injusticia verás un día el triunfo definitivo de la Justicia de Dios”.

Carlos Jorge Dumit

Castro Barros 49, San Miguel de Tucumán

Corrupción

De inmensa gravedad son los acontecimientos últimos sucedidos en nuestro país. Imágenes crudas de altos ex funcionarios esposados. Personas que estuvieron a cargo de las decisiones más trascendentes determinando con cada una de ellas los destinos de la Patria y de millones de personas. Cuántos niños se han dormido con hambre, cuántas noches... y cuantos aún lo hacen... Cuánto ha enfermado la sociedad para que aún hoy y a la vista de tanta obscenidad se sostengan votos que seleccionan los vestigios de aquella corrupción descarada, cruel y lapidaria. Ya nada sorprende. Ya nada conmociona. Todo es poco. No sé muy bien lo q estoy sintiendo. Bronca, pena, y la sensación de que el resarcimiento no ha de llegar. Los semáforos están plagados de víctimas, las calles de humildes almas perdidas por causa de la maldita droga, y al lado de tanto desastre un puñado de hombres y mujeres intentando poner de pie a esta dolida Patria. Y yo que me sorprendo pensando... el poder es maravilloso, depende en manos de quién esté. ¿Qué hubiese hecho nuestra MadreTeresa con ese mismo poder?

Norma Nelegatti

Avenida Sáenz Peña 207, San Miguel de Tucumán

Planta de residuos en tafí

Las investigaciones científicas hacen saber que a la naturaleza le llevó millones de años, modelar el ecosistema Valle de Tafí. Desde su formación, debió superar riesgos y amenazas para poder perdurar en el tiempo. Hoy, noviembre 2017, debe enfrentar una amenaza antrópica. Se trata de la Planta de Separación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) - Municipalidad Tafi del Valle, que el Intendente de esa ciudad pretende construir en un sitio ambientalmente sensible y vulnerable. El predio adquirido para su instalación se encuentra en el cono de eyección y en el medio de dos ríos de montaña: Las Puertas y el Tafí, que alimentan al Dique La Angostura y ubicado aproximadamente a 1.000 metros de la reserva del mismo nombre. He leído el estudio de impacto ambiental de la planta, que puso a disposición del público la Dirección de Medio Ambiente, y a mi entender contiene errores y falencias, como: 1) Fue hecho sobre un anteproyecto y no sobre un proyecto, como lo exige el Decreto 2204-3-91. 2) En la ponderación de los beneficios y perjuicios, no se tuvo en cuenta el área de influencia del proyecto. 3) No contiene un inventario ambiental del pasado, presente y futuro de la zona influenciable 4) No se hicieron perfiles transversales y longitudinales del sitio y tampoco estudios del suelo y de la hidrología superficial y subterránea. 5) Carece de indicaciones concretas y específicas sobre qué hacer con: Los residuos peligrosos, los materiales desechables y el compost. 6) Sobre la proliferación de vectores y su control, nada dice. 6) El plan de emergencias y contingencias brilla por su ausencia. Lo más importante: No se tuvo en cuenta que el valle es un área jurídicamente protegida por las leyes: 6.292 (Recursos Naturales Renovables y Aéreas Protegidas) y 7.801 (Creación del Área Protegida “Valles Calchaquíes Tucumanos”), que todos debemos cumplir y controlar su cumplimiento. Por ello, no se entiende el rol del Concejo Deliberante, que hasta ahora parece un convidado de piedra por su inanición, a pesar de ser parte del estado municipal. Mediante nota 563/620-S-2017, presenté en la DMA, comentarios, sugerencias, opiniones y objeciones al EIA. Tafí del Valle necesita que sus RSU sean gestionados de modo eficiente, pero el sitio propuesto no es el adecuado para este tipo de instalación.

Juan Francisco Segura

[email protected]

Cementerio de Bella Vista

El arzobispo de Tucumán, monseñor Carlos Sánchez, bendecirá hoy a las 19 las obras de reparación del cementerio de Bella Vista, que cumple este año 125 años de existencia. La construcción presentaba fisuras y grietas que podían ocasionar el colapso de su estructura. Frente a ello la Municipalidad encaró una nueva estructura de hormigón armado compuesta por las bases, columnas y encadenados. Se cambió el antiguo techo con cieloraso suspendido de yeso en el hall de acceso, oficina y capilla. Se demolió el antiguo frontis, construyéndose uno nuevo idéntico al inaugurado en 1902. Se construyó una nueva vereda de hormigón, se repararon los baños, se restauraron las rejas metálicas del hall de acceso, se hizo una instalación eléctrica nueva y se repararon las paredes laterales existentes sobre avenida Alem y calle Libertad. Se restauraron los vitrales y el altar de la capilla y se realizó la pintura general del edificio. La historia del cementerio comienza el 11 de octubre de 1897 cuando el gobernador Lucas Córdoba dictó una resolución nombrando una comisión, compuesta por Elvira de Zotarelli, Lucía Bosco de Godoy y Elena y Sara Bernárdes, para que: “bajo la presidencia de la primera proceda a recolectar fondos entre el vecindario de Bella Vista con destino a la construcción de un cementerio en esa localidad”. En 1901 el gobernador Próspero Mena, mediante escritura pública del 22 de agosto, aceptó la permuta de un terreno fiscal que se había destinado para el cementerio por otro perteneciente a Laudino Bimbi (Historia del Municipio de Bella Vista de Lucía Vidal, 2017 pág. 104). Por su parte, Agustín García Fernández, en el libro “Notas sobre la historia de Bella vista”, 2012, pág. 56, afirma que su abuelo, el fundador del ingenio, Don Manuel García Fernández, permutó un terreno que le pertenecía a la familia Gramajo, que se encontraba cerca de la villa, por otro de mayor extensión ubicado en El Mollar. En 1902, ya en el segundo gobierno de Lucas Córdoba, se inauguró el cementerio con su pórtico neoclásico, el que por ley 7.535, fue declarado Patrimonio Cultural de Tucumán, por sus características arquitectónicas y urbanísticas. La obra que se inaugurará fue supervisada por la Dirección de Planeamiento y Catastro de la Municipalidad y el artista Roberto Medina pintó las iconografías religiosas de los muros del cementerio.

Manuel Roberto Valeros

[email protected]

El juego de la hipocresía

Parecer inteligente, asegurar que no hay rendijas por donde se pueda observar la verdad, esconder en los lugares más visibles lo que en realidad no se quiere mostrar. por ejemplo, colocar un cordón cuneta en una villa de emergencia con 70 años de existencia. hablar sobre la gente como si fueran a tener en cuenta a los descendientes de estas dos generaciones de villeros tucumanos. Decir que la seguridad mejorará con cuatro o cinco autos y motos, mientras en los ómnibus urbanos, dos o tres jóvenes desempleados y analfabetos toman el toro por las astas y “trabajan” hipócritamente asaltando a los que tamibén son víctimas del sistema hipócrita. O arreglar los hospitales, pero los remedios que se los compre quien pueda, aún cuando vivimos en una provincia con millonarios gastos sociales hipócritas porque nadie conoce ni nombre o apellido de los beneficiarios. Conservar la calma, mientras el temor a ser descubierto traspira. Hablar de combatir la pobreza en un auto de alta gama, ¿acaso no es mejor que en un carro a fuerza humana? Déjense de estas cosas.

Carmelo José Felice

[email protected]

Azúcar y Bioetanol

Disminuir en un 29 % el precio del bioetanol es muy fuerte. Supone poner en jaque al proyecto de esta energía renovable. Por supuesto de aquí en más no habrá entusiasmo para invertir en un programa que tenía un pujante impulso. Lo que es peor, no descartemos que los ingenios hoy alcoholeros ajusten hacia abajo desde la próxima zafra sus producciones de bioetanol por no rentables. Incluso de manera paulatina, volviendo en la parte que deje de fabricarse el bioetanol a la tradicional producción de azúcar como lo hacían antes. Es peligroso que el precio del bioetanol esté en su equivalencia por abajo del precio del azúcar como ya ocurre en este momento a partir de la medida dictada. Peor será la brecha a partir del 1° de febrero. Cualquier cantidad de caña de azúcar que deje de destinarse en el futuro a la producción de bioetanol automáticamente pasará a ser azúcar. Caeremos en las viejas andadas por lo inmanejable que se harán las producciones excedentarias. Tendremos pronto una crisis en azúcar. Quizás desde el 2018. El mercado internacional de azúcar sigue siendo absolutamente a pérdida, o sea que por esta vía no hay destino para los excedentes. Entendidos hablan hoy de 8 millones de toneladas de azúcar adicionales en el hemisferio norte que lo sobre ofertarán aún más para el año que viene lo que puede acentuar la caída de sus ya bajísimos precios. En suma, al freno del bioetanol obligadamente hay que verlo con sus consecuencias sobre el azúcar. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que con el tremendo ajuste dictado en la Resolución 415, queda comprometida la palabra presidencial que en todo momento fue generosa y reiterada para instar a inversiones. Son muchos los capitales ya invertidos en el programa y los que están en curso. El gran mérito del programa del bioetanol demostrado cabalmente en el último año fue que sirvió como estabilizador de todo el sistema azucarero. Absorbió los grandes excedentes de azúcar y permitió la recuperación de los precios; sin él todo hubiera sido un desastre. Hay que seguir apoyándolo y no castigarlo.

Horacio Ibarreche

[email protected]