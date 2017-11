"Ahí afuera": la serie web argentina nominada a los Emmy

La serie web argentina "Ahí afuera", dirigida por Nicolás Pérez Veiga y protagonizada por Alejandro Awada, Belén Chavanne y Matías Mayer, fue nominada al premio Emmy Internacional 2017 como Mejor Serie de Formato Corto, que se entrega el próximo 20 de noviembre en Nueva York.

Entregados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, los Emmy Internacional distinguen trabajos televisivos producidos y exhibidos fuera de los Estados Unidos.

"Ahí afuera", de 10 episodios de 10 minutos de duración, es el primer trabajo de ficción escrito y dirigido por Pérez Veiga, de 35 años, y se transforma en la primera miniserie argentina nominada para este premio.

"Es nuestra primera ficción y que esté nominada a los premios Emmy es un reconocimiento que no esperábamos", aseguró Pérez Veiga a Télam.

La serie es un thriller neo-western que mezcla aventura, persecución y una historia de amor, fue filmada por la productora argentina Primo en la Patagonia, en coproducción con Iconoclast para Studio Plus.

Su competidor más fuerte por el Emmy es la premiada serie web canadiense de comedia "The Amazing Gayl Pile", que narra la frenética vida de un hombre que sueña con ser una estrella de los programas de venta de productos en televisión. También están nominados "Crime Time: Hora de Perigo", de Brasil; y "Familie Braun", de Alemania.

Pérez Veiga, director de "Ahí Afuera", se refirió a sus competidoras: "la única que conozco es Crime Time. Es un muy buen trabajo, dirigido por un director francés. Las demás, sinceramente no las vi, ni sé de qué se tratan, y prefiero no saber".

Sobre el trabajo con los actores, aseguró que "lo mejor" que tiene la serie argentina "es justamente el casting. La posibilidad de contar con actores como Alejandro Awada, Boy Olmy, Matías Mayer y Belén Chavanne, fue un privilegio. No creo que este reconocimiento hubiese sido posible sin el elenco que tuvimos. Se logró un cast homogéneo, con un nivel dramático altísimo, y un nivel de profesionalismo de categoría internacional, de hecho este reconocimiento se debe a eso".

Con respecto a una posible continuidad de la serie, Pérez Veiga afirmó: "me pidieron hacer la segunda temporada pero dije que no. Esta historia era necesaria para mí en ese momento, ahora no podría involucrarme de la misma manera, no sería honesto de mi parte. Lo que si está en tratativas es hacer un corte de 100 minutos para el cine".