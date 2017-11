Por dentro: así es la celda donde Boudou pasó su primera noche

El Complejo Penitenciario Federal I, conocido como la cárcel de Ezeiza, es el lugar al que fue trasladado el ex vicepresidente Amado Boudou. Al igual que ocurrió con Julio De Vido , tras la aprobación del desafuero, Boudou también ingresó al Hospital Penitenciario Central (HPC). No se cruzó, sin embargo, con el ex ministro kirchnerista, ya que, más allá de que existe un protocolo para evitar este tipo de situaciones, De Vido fue trasladado al penal de Marcos Paz.





El penal de Ezeiza es el más grande del país. Habilitado en 1999, tiene capacidad para 2226 hombres y, según los últimos datos disponibles, hay 2069 presos alojados en esta prisión, de los cuales el 86.61% está procesado y el 12.95 condenado. La mayoría de los internos están detenidos por infracción a la ley de drogas, delitos contra la propiedad y contra las personas.





La cárcel cuenta con seis módulos, una unidad de ingreso y el Hospital Penitenciario Central (HPC). Cada módulo se divide en pabellones, que tienen celdas individuales y un sector común.



En 2013 fue el escenario de la cinematográfica fuga de 13 presos, que escaparon a través de un largo boquete hecho dentro de una celda, luego de romper cuatro cercos perimetrales. Tras este hecho, la seguridad fue reforzada y mejorada.



En los últimos años, fueron alojados en esta cárcel los presos de los casos más resonantes. Hoy se encuentran detenidos allí Ricardo Jaime, Lázaro Báez , Jorge Chueco , Daniel Pérez Gadín, José López , el "Pata" Medina y César Milani, entre otros.