¿Adiós a House of cards? Netflix despidió a Kevin Spacey

Netflix, la compañía más importante de streaming, confirmó el despido de Kevin Spacey de la serie House of Cards, de la cual, además, es su productor ejecutivo.



La compañía de streaming también canceló el estreno de la película Gore, protagonizada y producida por el actor estadounidense.



“Netflix no hará parte de ninguna producción de House of Cards que incluya a Kevin Spacey. Seguiremos trabajando con MRC (compañía que produce la serie) durante este espacio de tiempo para evaluar nuestro camino a seguir en relación al show. También hemos decidido que no estrenar la película Gore, que estaba en post-producción, protagonizada y producida por Kevin Spacey”, dice el comuniucado de la empresa.



Tras las múltiples denuncia de acoso sexual, en dos casos con menores de edad, su equipo de producción, en House of Cards, también denunció toda clase de abusos y acosos sexuales por parte del protagonista de American Beauty y The Usual Suspects.