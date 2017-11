Boudou pasó su primera noche en el penal de Ezeiza y De Vido fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz

El juez Ariel Lijo rechazó el pedido de excarcelación de Amado Boudou, quien fue trasladado el viernes al penal de Ezeiza donde pasó su primera noche como preso, junto a Ricardo Jaime, Lázaro Báez y José López. El magistrado también denegó el mismo pedido a José María Núñez Carmona.



Tanto el ex vicepresidente como su amigo y socio están alojados en el hospital del Servicio Penitenciario donde les realizarán los estudios de rutina, que incluyen exámenes físicos y psicológicos.



La defensa de Boudou había elevado el pedido del ex vicepresidente porque consideraba que la detención no se correspondía con el avance de la causa, y sobre todo porque el fiscal Jorge Di Lello no había pedido su detención.









A su vez, mientras todos los ojos estaban puestos en la declaración de Boudou, el ex ministro de Planificación del kircherismo, Julio De Vido recibió el alta médica en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza y fue trasladado al penal de Marcos Paz, aunque sus abogados advirtieron sobre los riesgos de la medida a raíz de su situación de salud.El lugar donde está De Vido cuenta con 120 hectáreas y fue habilitado en 1999. Tiene capacidad para 1766 internos. Está dividido en cinco módulos de alojamiento independientes que poseen celdas individuales, salón de usos múltiples, área de deportes, aulas de estudio, biblioteca y naves para talleres industriales de aprendizaje de oficios.En este penal están detenidos los protagonistas de algunos de los casos más resonantes de los últimos meses. Entre ellos, Roberto Baratta, Victor Manzanares, Caballo Suárez y Roberto Minicelli, cuñado de De Vido.