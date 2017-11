"El Mono" Ale y su hijo fueron absueltos en una causa por lesiones y amenazas

Ángel "El Mono" Ale y su hijo Eduardo Said Ale resultaron absueltos de los delitos de lesiones, amenazas y abuso de armas de fuego.

Los acusados estaban imputados por haber amenazado, agredido con armas de fuego y lesionado al abogado Alfredo Aydar y a Angel Silvestre en el marco de una situación de reclamo de parte de Ale por anegaciones en un campo.

Según la versión de Aydar, en 2011 intervino como abogado en el remate de unas tierras de Silvestre y dijo que “El Mono” terminó adquiriendo esa parcela por un monto superior a $ 500.000.

Agregó que un tiempo después fue a buscarlo Ale, acompañado por su abogado Victor Taleb. Dijo que Ale le reprochaba que la finca se había inundado y que eso le generaría pérdidas económicas.

“Le dije a Silvestre que le diera todo lo que le pida porque evidentemente era una estrategia para buscar un conflicto y después llegar a un arreglo”, relató.

Fue así -según el testimonio- que Aydar y Silvestre subieron a un tractor junto a Ale para recorrer las tierras y ver el daño ocasionado. “Si no hacés lo que me estás prometiendo, te voy a hacer cagar”, aseguró el testigo que le dijo “El Mono” a Silvestre.

“Después sacó un arma y el tractorista sacó otra. Nos apuntaron y Ale me pegó un culatazo. Estaban a los gritos. ‘Somos los Ale, te voy a matar’, me decía ‘el Mono’ y me puso una ametralladora en el pecho”, contó.

Aydar agregó que, cuando pudieron escapar, se dirigieron a la Fiscalía IX, donde María de las Mercedes Carrizo les tomó la denuncia.

Absoluciones





El mes pasado, la Justicia federal dispuso el cese de prisión para todos los imputados por el caso del Clan Ale, acusados de encabezar una organización dedicada al lavado de activos, a la extorsión y al cobro de acreencias propias y de terceros.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán ordenó la inmediata libertad para Rubén "La Chancha" Ale, María Jesús Rivero, Fabián Antonio González, Ángel "Mono" Ale, Hernán Horacio Lazarte, Ernesto Santos Catulo, Marcelo Manca, Carlos Rolando Ocampos, Enrique Lorenzo Chanampa, Sergio Francisco Parrado, Víctor Alberto Suárez y Oscar Roberto Dilascio.





