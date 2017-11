Rocchia Ferro: "Aranguren aseguró que corregirán los precios del bioetanol si se demuestra algún error"

El vicepresidente de la Cámara Argentina de Alcoholes, Jorge Rocchia Ferro, participó esta tarde de la reunión que encabezó el ministro de Energía de la Nación Juan José Aranguren con industriales azucareros por la baja en el precio del bioetanol y se manifestó satisfecho por el encuentro. "Hemos notado una muy buena receptividad del ministro Aranguren", afirmó en diálogo con LA GACETA.

Rocchia Ferro indicó que junto a representantes del Centro Azucarero Argentino (entre ellos Fernando Nebbia, Eduardo Nougués y Hugo Rossi) se le solicitó al ministro la suspensión inmediata de la aplicación de la resolución hasta el 1 de junio de 18, fecha que se inicia la zafra 2018/19.

"Se fundamentó esta solicitud en la naturaleza zafrera en el hecho que las decisiones de política comerciales se habían realizado teniendo en cuenta las normativas vigentes desde 2007, decisiones de política comercial que habiendo terminado la molienda ya no se pueden cambiar".

El industrial indicó que el ministro informó que no estaba en el espíritu del Gobierno disponer dicha suspensión, pero que sin embargo se mostró receptivo para revisar los valores asignados a las variables que pudieran aportar desde la actividad azucarera. Es por esto que intercambiarán documentación de ambos sectores y volverán a reunirse entre el martes y el miércoles de la semana entrante.

Rocchia Ferro afirmó que los argumentos volcados en la documentación que se le entregó al Ministerio de Energía cuentan con sólidos respaldos, por lo que se mostró optimista. "El ministro aseguró que se corregirán los precios (del bioetanol) si se demuestra algún error. Fue una reunión amable, con una muy buena receptividad de Araguren; no nos ha dicho ‘estamos cerrados, no queremos dialogar’, al contrario. Me parece que tenemos muchas chances y posibilidades de revertir esto".

El industrial remarcó que los ingenios hicieron fuertes inversiones para poder producir bioetanol y que, incluso, hay algunos que aún no pudieron comenzar a hacerlo. "Si a esto se le suma el tema de los aportes patronales, que se aumentan para el norte del país, y el impuesto a las bebidas azucaradas es un combo bien complicado y explosivo".

Rocchia Ferro destacó que los industriales cuentan con el respaldo total del Gobierno provincial, y que también están siendo respaldados por los senadores de Cambiemos Silvia Elías de Pérez y José Cano (electo). "Todo el mundo está trabajando por Tucumán".

Las fundamentación del gobierno nacional entendemos que son erróneas, por eso el lunes nos van a entregar la fundamentación para que la podamos estudiar. "Acá lo importante es que nos han abierto las puertas y nosotros creemos que vamos a demostrar que tenemos razón, finalizó.

La resolución del Ministerio de Energía dispuso el martes el recorte del valor del bioetanol, del 15% a partir del primer día de este mes y del 14% a partir de febrero.