Liberan a 11 de los 12 acusados por la desaparición de Daiana Garnica

La Justicia ordenó que sean liberados 11 de los 12 acusados por la desaparición de Daiana Garnica (17), ocurrida el sábado 6 de mayo. El único que continuará detenido es Darío Suárez (40), vecino de la adolescente y principal sospechoso.

La Cámara de Apelaciones de la Justicia Provincial dispuso que Fabián “Sapo” Pacheco y Juan Mátar, amigo y compañero de Suárez, y el segundo, el dueño de la ladrillera donde ambos trabajaban, continúen imputados a la causa. De los otros nueve acusados, cinco fueron desvinculados por errores procesales y de los otros cuatro aún no se resolvió su situación.

Se refuerza la teoría de que Daiana es víctima de una red de trata

La adolescente salió de su casa del barrio Julio Abraham, en Alderetes, en la tarde del sábado 6 de mayo de 2017. La chica le avisó a su madre, Susana Cisneros, que acompañaría a su vecino Suárez a comprar un regalo. Daiana no regresó más y sus familiares encontraron una conversación con Suárez en su celular: "necesito que me acompañes a comprar una sorpresa para mi mamá. Esperame en el refugio, pero no le cuentes a nadie".

“Creo que se hicieron mal bastantes cosas”, denunció el padre de Daiana

El fiscal que impulsa la investigación, Claudio Bonari, acusó formalmente a Suárez por los delitos de privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio. Además, dispuso la detención de varios de sus allegados: un compañero de trabajo, su jefe, cuatro hermanos, su esposa, su suegra, su cuñada, una prima y a otra presunta pareja.

Caso Daiana Garnica: "¿qué se la tragó la tierra a mi hija?

Con los resultados de las pericias, sin embargo, comenzó a desvanecerse la posibilidad de que Daiana haya sido víctima de un crimen. Y empezó a cobrar fuerza la teoría de que haya sido captada por una red de trata de personas.

La adolescente salió aquel sábado con el DNI. Con el documento en su poder, los integrantes de la organización podrían haber movilizado a la adolescente por todo el país y hasta haberla sacado al exterior.

En septiembre, el investigador recibió una denuncia anónima que indicaba que Daiana había sido vista en una provincia de Cuyo y que, posiblemente, estaba ejerciendo la prostitución. Hasta allí se trasladó una comisión de la división Homicidios, pero no logró ubicarla. Sin embargo, de acuerdo a fuentes judiciales, los agentes encontraron indicios para no descartar esta pista.

Las tres teorías

- El fiscal Claudio Bonari se inclinó la teoría del homicidio, pero hasta el momento no tiene ninguna prueba de que la joven haya sido asesinada.

- La hipótesis de que la adolescente fue víctima de una red de trata de personas nunca fue descartada, pero ahora cobró mucha mayor fuerza.

- Otro de los indicios indican que Daiana podría haber decidido huir de su casa porque estaba embarazada. Buscan saber si fue atendida en un hospital.