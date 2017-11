Esposado y con chaleco antibalas: así llegó Boudou a Comodoro Py

El ex vicepresidente, Amado Boudou, y su socio, José María Núñez Carmona, ambos detenidos hoy por orden del juez federal Ariel Lijo, ingresaron este mediodía, cerca de las 11.50 a la Alcaidía de los Tribunales Federales de Comodoro Py.



Boudou está detenido y será trasladado hoy al penal de Ezeiza, al igual que su socio y amigo. Allí se encuentran Lázaro Báez, José López, Ricardo Jaime y César Milani, entre los ex funcionarios presos más conocidos.



Es la primera vez que un ex vicepresidente de la Nación queda preso y por corrupción.

Los encargados de detener al ex vicepresidente de Cristina Fernández fueron agentes de la Prefectura Naval en su departamento de Puerto Madero.



El cargo por el que se lo detuvo a Boudou fue "asociación ilícita en el marco de enriquecimiento". Además, está acusado por "tres hechos de lavado de activos".