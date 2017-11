Esposado y con chaleco antibalas: así llegó Boudou a Comodoro Py

El ex vicepresidente, Amado Boudou, y su socio, José María Núñez Carmona, ambos detenidos hoy por orden del juez federal Ariel Lijo, ingresaron este mediodía, cerca de las 11.50 a la Alcaidía de los Tribunales Federales de Comodoro Py, para ser luego indagados por el magistrado.



Boudou está detenido y será trasladado hoy al penal de Ezeiza, al igual que su socio y amigo José María Nuñez Carmona. Allí se encuentran Lázaro Báez, José López, Ricardo Jaime y César Milani, entre los ex funcionarios presos más conocidos.



Es la primera vez que un ex vicepresidente de la Nación queda preso y por corrupción.

Los encargados de detener al ex vicepresidente de Cristina Fernández y anteriormente ministro de Economía de su gobierno fueron agentes de la Prefectura Naval en su departamento de Puerto Madero.



El cargo por el que se lo detuvo a Boudou fue "asociación ilícita en el marco de enriquecimiento". Además, está acusado por "tres hechos de lavado de activos".