Quién es la joven africana que causa furor en las redes gracias a una foto viral

En las redes sociales, de un día para el otro, todo puede pasa. En las últimas horas, dos fotografías se volvieron virales y están haciendo realidad el sueño de una estudiante universitaria de Estados Unidos de convertirse en modelo.



Anok Yai, una joven de 19 años, asistía a las populares festividades de bienvenida de la Universidad Howard en Washington cuando un fotógrafo se la acercó para tomarle algunas imágenes. El artista le explicó que estaba retratando a personas que vestían elegantemente y que existía la posibilidad de que las imágenes se volvieran virales, según publica 'The Boston Globe'.



Desde que el fotógrafo subió las imágenes a su cuenta de Instagram, estas han logrado obtener más de 17.000 'me gusta', sorprendiendo al autor y a la propia joven.



"Mi teléfono simplemente comenzó a vibrar rápidamente durante mucho, mucho tiempo", comentó Anok al diario sobre el momento en que se dio cuenta de que su foto se estaba volviendo viral. "Sinceramente, al principio pensé que alguien me había convertido en un meme o algo así".





Saw her right at the end of Yardfest. Stunning @anokyai #huhc #huhomecoming #theyard #fro #curlyhair #darkskin #sudanese Una publicación compartida de TheSUNK|The Shit U Need 2 Know (@thesunk) el 21 de Oct de 2017 a la(s) 2:56 PDT

Sus nuevos seguidores en las redes sociales comenzaron a etiquetar a numerosas agencias de modelos para que le ofrecieran un contrato. Como resultado, Anok afirmó que había recibido propuestas de tres agencias.La estudiante de bioquímica, que se mudó a Estados Unidos con su familia en el año 2000, asegura que siempre ha estado interesada en la moda y el arte, pero que su verdadero sueño siempre ha sido el modelaje.