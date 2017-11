Tras la detención de Boudou, el juez citó a indagatoria a su ex, Agustina Kämpfer

Además de ordenar la inmediata detención del ex vicepresidente kirchnerista Amado Boudou y de su socio José María Núñez Carmona, el juez Ariel Lijo llamó a indagatoria a Agustina Kämpfer, la ex novia de Boudou. También a Alejandro Vandenbroele, acusado de ser un testaferro del ex funcionario K, y a Jorge López.

Fotos y videos: así fue la detención de Amado Boudou

De Kämpfer sospechan que con el ex vicepresidente pusieron en circulación en el mercado legal U$S 120.000 dólares de origen ilícito, a través de la compraventa de inmueble.

De acuerdo con el juez, Kämpfer “no poseía la capacidad económica" para comprar el departamento en momentos en que salía con Boudou.

El día que Boudou, recién procesado, presidió los actos por el 9 de Julio en Tucumán

Su abogado, Rafael Cúneo Libarona, descartó hoy la posibilidad de que su defendida corra la misma suerte que Boudou.

"Yo descarto la posibilidad (del arresto de Kämpfer), pero la decisión no es mía, ojo; y yo respeto mucho a los jueces y fiscales, pero hablar de Agustina, en una causa de enriquecimiento ilícito con todo el entramado que tiene, es hablar de algo muy pequeño", añadió Cúneo Libarona, según reprodujo la agencia Télam.

El letrado afirmó que "a todos nos sorprendió" la detención de Boudou formalizada hoy por la Prefectura en su domicilio de Puerto Madero; y que Kämpfer -quien también es investigada en la causa por la compra de una revista y de un departamento-, demostró en la Justicia "documentos que acreditan que pidió un préstamo al hermano de Boudou y que ese dinero fue devuelto".

"Todo está bancarizado y figura en las declaraciones juradas", sintetizó el abogado.

También dijo que la trascendencia de su defendida en la causa se produce porque "es una figura pública, sino ni estaría siendo investigada".

"Por suerte la investigación demostró y está demostrando que Agustina fue novia de Boudou durante dos o tres años, que no pertenece a ningún entramado ni asociación ilícita, era una notera, no es contadora ni administradora de empresas, y que su único rol fue haber tenido una relación de pareja", sintetizó Cúneo Libarona