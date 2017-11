D'Elía salió a defender a Boudou: "le pido a la conducción del kirchnerismo que no mire para otro lado"

El dirigente Luis D'Elía, presidente del partido Miles, salió esta mañana en respaldo del ex vicepresidente Amado Boudou y vinculó su detención a su decisión de ponerle fin al sistema de jubilación privado cuando era ministro de Economía.

"La oligarquía no va a perdonarle a Amado Boudou la expropiacion de las AFJP a los banqueros chorros y su devolución a los trabajadores", escribió D'Elía por Twitter, al hacer referencia a esa política que Boudou llevó a cabo durante el primer gobierno de Cristina Fernández.

El ex vicepresidente fue detenido esta mañana por orden del juez Ariel Lijo por "entorpecimiento de la investigación" en una causa de lavado de dinero.

El dirigente y ex funcionario kirchnerista Luis D'Elía envió hoy un fuerte mensaje a la ex presidenta Cristina Fernández, tras la detención de quien fuera su vicepresidente, Amado Boudou, al asegurar que "no puede hacerse la pelotuda (sic)" y debe convocar a la "resistencia".

"Le pido a la conducción del kirchnerismo que no mire para otro lado. Cristina no puede hacerse la pelotuda, no puede mirar para otro lado. Hay que armar un comando táctico-estratégico para la resistencia, en todo el país. Hay que dejar de jugar a la muñeca, al progresismo blanco, absurdo, socialdemócrata europeo, que no nos lleva a nada", afirmó.

En su habitual editorial del programa que conduce en Radio Rebelde, el titular del partido Miles dijo también que hay que "convocar a millones de trabajadores" para "resistir esta dictadura oprobiosa, miserable".ue detenido esta mañana por orden del juez Ariel Lijo por "entorpecimiento de la investigación" en una causa de lavado de dinero.