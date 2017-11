Pinedo, sobre la detención de Boudou: "que sea claro el mensaje de que la ley se aplica para todos por igual"

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, aseguró hoy que "está bien" la detención del ex vicepresidente Amado Boudou para "que sea claro el mensaje de que la ley se aplica para todos por igual", aunque aclaró que no deja de ser una noticia "triste" para el país.



"El hecho de que gente que ha tenido altísimas funciones en la democracia, votada por el pueblo, esté en esa situación, no es agradable para la Argentina. Es un tema ambivalente. Es triste que nuestro país pase por eso, pero por otro lado, está bien que pase y que sea claro que el mensaje sea que la ley se aplica para todos igual", aseveró.



En declaraciones a radio Belgrano, el senador del PRO negó que el gobierno esté detrás de las detenciones de ex funcionarios kirchneristas y lo adjudicó a que "las causas que estaban tanto tiempo demoradas empezaron a activarse".