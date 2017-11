Cómo enfrenta el sector productivo el impacto de la reforma tributaria y la baja del precio del bioetanol

Los industriales azucareros rechazaron ayer dos medidas dispuestas por el Gobierno nacional: la disminución de un 29% (en dos partes) del precio del bioetanol de caña de azúcar, y el incremento de los impuestos internos para las bebidas azucaradas. Los referentes de la actividad y los funcionarios provinciales calcularon que ambas disposiciones causarían pérdidas a la actividad cercanas a los $ 2.000 millones.

El sector productivo se enfrenta a estas dos medidas con luces y sombras:

1. Terminó una campaña con menor producción que 2016



Al cierre de la zafra azucarera, la producción 2017 rondará el 1,322 millón de toneladas “equivalentes”, incluyendo la elaboración de alcohol. Ese número implicará una reducción de un 17,68% respecto de 2016. El año pasado, se produjo en la provincia 1,606 millón de toneladas de azúcar “equivalente”, de acuerdo con los datos del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat), que en los próximos días difundirá los datos finales de la temporada.



2. El Centro Azucarero cree que el Congreso será clave en el tema



El Centro Azucarero Argentino (CAA) hizo un llamado a los legisladores que deben tratar la reforma impositiva a fin de que consideren las consecuencias económicas y sociales de la medida proyectada. A su criterio, este tipo de decisiones “induce al consumidor a sustituir un endulzante natural por uno artificial, lo cual beneficia a los edulcorantes no calóricos, que se producen en todos los casos fuera del país y no generan empleo doméstico”.

3. El peso del bioetanol que produce Tucumán a nivel nacional



De acuerdo con los datos del Ministerio de Energía de la Nación, la producción de bioetanol con base en caña de azúcar totalizó los 55.711 metros cúbicos durante agosto pasado (el último dato disponible). De ese total, la producción tucumana rozó los 30.000 metros cúbicos. A su vez, las ventas nacionales alcanzaron los 45.071 metros cúbicos, de los cuales unos 29.000 correspondieron a los ingenios de Tucumán. Ese mes, el litro costaba $ 16,87.



4. La defensa que formuló la Cámara Argentina de Alcoholes



Según la entidad, la decisión del Ministerio de Energía de bajar el precio del bioetanol se contrapone con el fin del Plan Belgrano que, “supuestamente, busca saldar la deuda histórica que la Argentina tiene con las 10 provincias del norte y su gente”. Según su postura, la baja en el precio “generará pérdidas millonarias para el NOA, que se trasladarán a los más de 6.000 cañeros, proveedores, contratistas y trabajadores” de la actividad.



5. Córdoba, el otro frente de conflicto para la actividad azucarera



La Justicia federal de Tucumán había suspendido una ordenanza de la Municipalidad de Córdoba que limitaba la utilización de azúcar en bares y restaurantes locales. Así, se hizo lugar a una medida cautelar presentada por los industriales azucareros. En la cautelar, los azucareros plantearon que la norma cordobesa “es contraria al objetivo que busca promover” porque el consumo del azúcar como alimento se estaría desplazando a la utilización de aditivos endulzantes artificiales, sin basamento científico”.

6. El impacto que podrían causar las medidas en el comercio minorista



La Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol cuestionó la modificación de las alícuotas de los impuestos internos, al señalar que el incremento de la presión tributaria puede resultar distorsiva. Además, alertaron que podría generar una sangría de 7.000 empleos en toda la cadena del sector. La cámara estimó que, “adicionalmente, una medida de este tipo impactaría principalmente en los pequeños comerciantes”. En esos locales se vende el 85% de las bebidas sin alcohol, puntualizó.



7. El reclamo vitivinícola



El cooperativismo vitivinícola exhortó al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a eximir al vino de la reforma impositiva. “Nos llama la atención este impuesto luego de los encuentros que el sector ha mantenido con el Gobierno nacional”, expresaron la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) y la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi). Según las entidades, “el vino es un alimento y como tal no puede ser equiparado con otros productos no saludables como las gaseosas, bebidas endulzadas con glucosa y los cigarrillos”.



8. Estiman que aumentarán los precios



Especialistas en consumo masivo indicaron que el aumento de impuestos a productos perjudiciales para la salud como las bebidas alcohólicas, incluídas en el proyecto de la reforma tributaria, llevarán a un incremento del precio y una baja del consumo. Damián Di Pace, titular de la consultora Focus Market, dijo a Télam que “es real que el aumento de impuesto a productos no saludables procura reducir su consumo, como en el caso del alcohol o el tabaco, pero también habría que apuntar a los alimentos que tienen grasa saturada, transgénicos y sal agregada”.