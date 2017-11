La Corte Suprema de Justicia de Tucumán perforó el blindaje financiero del Estado, vigente desde hace décadas. Con los votos de los vocales Antonio Gandur, René Goane y Claudia Sbdar, el alto tribunal declaró inconstitucional la Ley de Inembargabilidad respecto del crédito alimentario de la abogada Carolina Prieto, que exige el pago de una deuda original de $ 9.067. Los jueces consideraron que la cancelación de este tipo de obligaciones no podía ser diferida. LEER MÁS

5. El uso del sistema VAR quedó en el ojo de una tormenta en el fútbol

No fue el mejor estreno. La llegada del sistema de video arbitraje (VAR) al fútbol sudamericano generó muchas polémicas, luego de la eliminación de River a manos de Lanús de la Copa Libertadores. ¿Qué explicación van a dar? Todo lo que estuvieron explicando hasta este momento no sirvió para nada. Eso es desalentador", dijo Marcelo Gallardo. A pesar de todas las quejas, desde las dirigencia de River dijeron que no presentarán reclamos en la Conmebol.