Gremio tiene todo a su favor para ser el otro finalista de la Copa Libertadores

PORTO ALEGRE.- Gremio de Brasil, con la ventaja del triunfo por 3-0 que logró en Guayaquil en el partido de ida de una de las semifinales de la Copa Libertadores 2017, recibirá mañana por la revancha a Barcelona de Ecuador, en el partido que determinará al rival de Lanús, que anoche logró el pase a la final al vencer a River por 4-2.

El en encuentro se jugará a partir de las 20.45 en el estadio Arena do Gremio, en la ciudad de Porto Alegre, con el chileno Roberto Tobar como árbitro principal, sus compatriotas Carlos Astroza y Christian Schieman como jueces de línea; Julio Bascuñan en el sistema de asistencia arbitral por video (VAR) y televisación de FOX Sports.

En partido de ida, los brasileños resolvieron el trámite en 20 minutos, el tiempo que tardó el conjunto dirigido por el ex delantero del club Renato "Gaúcho" Portaluppi en ponerse 2-0 arriba en el marcador con sendos goles de Luan y Edilson.

Y en la segunda parte, cuando los conducidos por el uruguayo Guillermo Almada salieron decididos a dar vuelta la historia, nuevamente Luan le aplicó la estocada final con apenas seis minutos jugados.

Gremio, que tiene al argentino Walter Kannemann (ex San Lorenzo, Quilmes) y al nacionalizado paraguayo Lucas Barrios (ex Tigre y Argentinos Juniors), en fase de grupos fue el puntero del Grupo 8; en octavos de final dejó en el camino a Nacional de Uruguay, y en cuartos superó a Botafogo con un global de 1-0.

Barcelona cuenta en sus filas con los argentinos Ariel Nahuelpán (ex Chicago, Tigre), Damián "Kitu" Díaz (ex Central, Boca) y Matías "Pony" Oyola (ex River, Independiente). (Télam)