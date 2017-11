María Martha Serra Lima está muy grave y en terapia intensiva

La cantante María Martha Serra Lima se encuentra internada en terapia intensiva en un hospital de Miami, Estados Unidos, y su condición es muy grave. La artista está acompañada por su hija Cecilia, detalla Exitoína.

Hace poco más de un mes, desde Estados Unidos, la cantante había contado que se encontraba muy afectada por dolores lumbares y en sus piernas, y que debía operarse.

“O me opero o no camino más, ésa es la verdad“, había contado María Martha. “Tengo miedo, son operaciones muy difíciles, vi en Internet que es dificilísima y complicadísima. Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo”, reveló en esa oportunidad.

Tras las palabras de Serra Lima, el 2 de octubre se dio a conocer el comunicado con el resultado de la intervención, que destacaba que las cirugías habían sido un éxito.