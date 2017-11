Ahora acusan por acoso sexual a Dustin Hoffman

Los escándalos por acoso sexual acechan Hollywood este último mes. Desde que se destaparan los abusos del productor Harvey Weinstein y del actor Kevin Spacey, muchas han sido las víctimas que han decidido pronunciarse y salir de su silencio. El último en salir salpicado fue Dustin Hoffman, quien fue denunciado por acosar sexualmente a una joven de 17 años en 1985.

La escritora Anna Graham Hunter alega que el actor, ahora de 80 años, la buscó a tientas en el set de Death of a Salesman y habló inapropiadamente sobre sexo con ella.

”Me pidió que le diera un masaje en los pies en mi primer día en el set; Lo hice“, asegura Hunter. “Era abiertamente coqueta, me agarró el trasero y me habló sobre sexo. Una mañana fui a su camerino para preguntarle qué quería para desayunar; Me miró, sonrió y luego dijo: “Voy a tener un huevo duro... y un clítoris blanqueado”. Su séquito se echó a reír. Me fui, sin palabras. Luego fui al baño y lloré”.

La escritora redactó entonces un diario personal, en el que relataba el “perturbado” tratamiento que Hoffman tenía hacia ella. Semanas más tarde, envió el escrito a su hermana para que estuviera al tanto de lo que sucedía. “Hoy, cuando estaba caminando con Dustin hacia su limusina, me tocó el trasero cuatro veces”, escribió. “Le pegué fuerte, y le dije que era un viejo sucio”. La entonces adolescente también afirmaba que en el set, un supervisor le dijo que aguantara su comportamiento y que “sacrificara” algunos de sus valores por el bien de la producción.

”A los 49, entiendo lo que hizo Dustin Hoffman, ya que encaja en el patrón más amplio de lo que las mujeres experimentan en Hollywood y en todas partes”, escribió, mirando hacia atrás. “Era un depredador, yo era una niña, y esto era acoso sexual”. En cuanto a cómo encaja en mi propio patrón, me imagino que voy a averiguarlo en los años venideros”.

La respuesta

El intérprete respodió con una disculpa. “Tengo el mayor respeto por las mujeres y me siento terrible de que cualquier cosa que haya hecho la haya puesto en una situación incómoda. Lo siento. No refleja quién soy”, afirmó.

La reputación de la estrella de Hollywood ha sido a menudo ha sido preocupante. En el set de Kramer vs Kramer, el actor dio una bofetada a Meryl Streep para mejorar su actuación en una escena dramática a la vez que se mofaba de la muerte de su novio. “Me estaba divorciando, había estado festejando con drogas y me agotó en todos los sentidos”, dijo Hoffman sobre su comportamiento en ese momento.