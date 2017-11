Cinco temas de Kevin Johansen que son ideales para la previa del show del viernes

El cantante Kevin Johansen llega a Tucumán junto a The Nada este viernes a las 22 en el Teatro Mercedes Sosa, para presentar "Mis Américas".

Te dejamos cinco videos de este artista para que te vayas preparando para el recital. Acordate que con Club LA GACETA tenés 20% de descuento.

Anoche soñe contigo

Down with my baby

Fin de Fiesta





Pupilas Lejanas con Fabiana Cantilo

Amor infinito





No tiene nombre Ft. Natalia Lafourcade