Carrió: "quiero que Cristina vaya presa y que devuelva el dinero"

La diputada nacional Elisa Carrió consideró que la ex presidenta Cristina Fernández irá presa en un futuro por las causas por supuesta corrupción en la que es investigada. De todos modos, dijo que siente pena por la senadora electa.

De Vido apuntó contra Cristina por el desafuero: "yo no me quemaré las manos"

"Tengo pena, pero no antinomias, quiero que vaya presa y que devuelva el dinero", aseveró la socia fundadora de Cambiemos respecto a Fernández de Kirchner. Cuando le preguntaron en una entrevista por el canal La Nación + si la ex jefa de Estado puede ir a la cárcel, Carrió respondió: "Si hay Justicia, sí".

Carrió, quien en las elecciones de octubre ganó las elecciones como candidata a diputada del oficialismo por la ciudad de Buenos Aires, justificó su posición de que la ex mandataria puede ser arrestada porque está procesada por "participar de una asociación ilícita para vaciar al Estado".

Además, la legisladora recordó que está "el delito en el artículo 36 de la Constitución como infames traidores a la Patria".

"Yo soy feliz. ¿Vos crees que es feliz Cristina?. ¿Vos te crees que el dinero choreado da felicidad? No", consideró Carrió. Luego puntualizó: "Nno tengo nada de rencor ni nada de venganza, no tomo champagne".

Aunque expresó que verlo preso al ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido "es como un regalo de Dios", aclaró: "no me gusta ver a nadie en la cárcel, pero que devuelva el dinero, quiero justicia".

Por otra parte, manifestó su apoyo al presidente Mauricio Macri al señalar: "Yo le creo a Macri, creo en su proceso de transformación”.