Gladys disparó contra todos los participantes del Bailando ¡incluido su hijo!

Gladys "La Bomba Tucumana" tiene una lengua muy filosa y Marcelo Tinelli lo sabe. Por eso es que el conductor de Showmatch la hizo hablar de su relación con el resto de los participantes del Bailando y le preguntó qué opinaba de cada uno de ellos

Como no podía ser de otra manera, Gladys les pegó a todos ¡inclusive a su hijo!

Micaela Viciconte: "(Pone cara de que está todo mal) Si no habla de la gente o no es mala o agresiva, no tiene luz".

Flor Vigna: "Y... más o menos, no me saluda. Pienso que hay gente que tiene luz propia y ella no la tiene".

Mariela "la Chipi" Anchipi: "Es buena bailarina, pero le falta la chispa".

Sol Pérez: "Es divina, tiene una cola preciosa, pero también le falta chispa".

Chechu Bonelli: "Ella sí tiene luz... ¡te sale con cualquier cosa!".

Fede Bal y Laurita Fernández: "Sé que son queridos, no me peguen, pero son medio raros".

El Polaco: "Tiene toda la luz del mundo".

Tyago Griffo: "Mi hijo tiene luz, pero le falta algo. Yo digo la verdad".

Rocío Robles: "También le falta esa cosita".

Jey Mammon: "Tiene toda la luz, la chispa, la onda del mundo".

Hernán Piquín: "Para mí, y yo se lo dije en la cara porque digo las cosas de frente, tiene toda la luz del mundo pero no es un bailarín para el Bailando. Él es superior a todo, está allá".

Nancy Pazos: "Toda la luz del mundo tiene. Tiene luz propia".

Lourdes Sánchez: "Le falta la chispita esa".

Melina Lezcano: "También le falta".