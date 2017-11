Las 10 frases que manifestaron la furia de Gallardo tras la eliminación de River

La eliminación de River en manos de Lanús puede ser el comienzo de una crisis impensada hasta hace unas horas para equipo del barrio porteño de Núñez. En medio de la dolosa salida de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo habló brevemente de los errores que cometieron sus dirigidos y apuntó principalmente contra el VAR, el sistema para árbitros que anoche tuvo falencias en momentos clave del encuentro.

Tras la finalización del duelo de semifinales, el "Muñeco" se refirió a las sensaciones que le dejó la dura derrota:

1. "Tenemos responsabilidad por no haber defendido esa diferencia que se había logrado, pero no hubo justicia".

2. "Es una mezcla de frustraciones entre lo que hicimos para que Lanús ganara y la tecnología que jugó para un solo equipo".

River tenía una ventaja de tres goles (en el global), pero se durmió y terminó eliminado del torneo continental más importante a nivel clubes.

3. "Hubiera preferido que no fuera así cuando hay siete tipos observando para que se haga justicia, es lo que no me entra en razón".

4. "Si para un árbitro es difícil tomar una decisión prefiero que se equivoque el árbitro y no se equivoquen siete".

5. "Hubo muchos errores y no se pudieron poner de acuerdo, claramente no sirvió para nada, sirvió para un equipo solo hoy y eso es desalentador".

6. "Es muy evidente lo que pasó porque está a la vista de todos".

7. "Ahora vamos a ver de qué se disfrazan, porque les quedan dos partidos y si los conejitos de indias éramos los de este lado de Sudamérica, hoy les salió muy mal".

8. "Trataremos de poner el foco en lo que viene, vamos a tener que trabajar mucho en la parte psicológica para recuperarnos de esta derrota para hacernos fuertes y darle una alegría a la gente porque hoy no se la pudimos dar".

9. "El segundo gol (a los 45 segundos de iniciado el segundo tiempo) nos agarra desprevenidos, podríamos haber rechazado fácilmente pero dudamos. Las dudas de nosotros le generaron premios a ellos".

10. "Nosotros fallamos y no pudimos sostener la ventaja".